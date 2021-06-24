نقيب صحفيين الإسكندرية : العلاقات بين مصر والصين شراكة استراتيجية شاملة

قال الكاتب الصحفي فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين فى الاسكندرية إن العلاقات بين مصر والصين تطورت وصلت إلى شراكة إستراتيجية شاملة لحرص الرئيسين عبدالفتاح السيسى و شى جين بينج على استمراره فى مختلف الأنشطة والمجالات وذلك يعكس عمق العلاقات بين الجانبين.

وخلال مؤتمر صحفي بمقر القنصلية الصينية بالاسكندرية، في حضور عمرو حافظ وكيل النقابة وهدى الساعاتي مقررة الأنشطة الثقافية بمجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، أكد عبدالسلام أن كلا البلدين يتجهان نحو المستقبل التنموي الشامل خلال الفترة المقبلة.

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و أهدى عبدالسلام درع نقابة الصحفيين للسيدة جياو لى ليينغ، قنصل الصين بالاسكندرية، تعبيرا عن عمق الصداقة المصرية الصينية و الدعم المتواصل للقنصلية تجاه الصحفيين السكندرببن فى مساعدتهم على مواجهة الوباء بعدهم بمستلزمات وقائية ضد الوباء.

من جانبها، قالت قنصل الصين في الاسكندرية إن حجم التجارة الثنائي بين الصين ومصر العام الماضى إلى ١٤،٥٧ مليار دولار بزيادة سنوية ١٠% و فى الربع الأول من هذا العام بلغ ٤،١٨ مليار دولار بزيادة متوقعة ٣٢،١ %مقارنة فى الفترة نفسها العام الماضى.

و أكدت جياو لى ليينغ قنصل عام الصين بفس الإسكندرية، أن العلاقات الدبلوماسية الصينية المصرية التي يرجع تاريخها إلى ٦٥ عاما لم يشبها اى مشاكل أو سلبيات و هو ما يعكس عمقها بين البلدين و الشعبين حتى تطورات فى عهد الرئيسين المصرى عبدالفتاح السيسى و الصينى شى جين بينج وصولا إلى علاقات إستراتيجية شاملة و تعاظم دورها فى دعم الجانبين لبعضهما فى جائحة و وباء كورونا و المشروعات التنموية التى تقوم تنفيذها شركات صينية خاصة بالعاصمة الادرية الجديدة و مدينة العلمين الجديدة والسويس والاسكندرية.