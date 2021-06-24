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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مؤمن زكريا يؤازر لاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي

صدى البلد

حرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء قبل مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا، من خلال حضور المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ‏للشد من أزر زملائه ومساندتهم.

مؤمن زكريا يؤازر لاعبي الأهلي 

وحرص مؤمن زكريا على الحضور اليوم، ومصافحة الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق، ‏ومطالبتهم بالفوز وحسم التأهل إلى النهائي الإفريقي ومواصلة المشوار، بحثا عن النجمة ‏العاشرة في إفريقيا.‏

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ابتداء من اليوم الخميس، وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الجنوب ‏إفريقي بيتسو موسيماني، بحثا عن المزيد من التركيز وتنفيذ الجانب الفني والخططي الذي ‏يرغب في تنفيذه خلال مباراة العودة أمام الترجي، في إياب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غد السبت، على ملعب الأهلي we والسلام.‏ 

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مؤمن زكريا دوري ابطال افريقيا ملعب التتش بيتسو موسيماني الترجي

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