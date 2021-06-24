عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي التونسي يفقد جهود ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي

الترجي
الترجي

يتوجه فريق الترجي التونسي الي القاهرة استعدادا لمواجهة النادي الاهلي في نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وأعلن فريق الترجي التونسي غياب كلا من المدافع محمد علي اليعقوبي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كما يغيب غيلان الشعلالي لاعب خط الوسط بسبب الاصابة العضلية .

وكان النادي الاهلي حقق الفوز علي فريق الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد في ذهاب نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا .

في نفس السياق دخل الفريق الأول للكرة بالأهلي معسكراً مغلقاً اليوم باحد النادق القريبة من مطار القاهرة بناء علي طلب من بيتسو موسيماني المدير الفني لزيادة معدلات التركيز للاعبيه.

وسيضم المعسكر كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم اكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وجونيور أجايي ومحمد شريف ووالتر بواليا وصلاح محسن وربما يكون محمود متولي ضمن القائمة بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به.

ورغم مشاركة محمد هاني في جزء من التدريبات لكن هناك صعوبة في تواجده خاصة انه عائد من إصابة طويلة ويجب تجهيزه فنياً بشكل جيد قبل مشاركته في المباريات.

ورفع الجهاز الفني للفريق حالة الطوارئ القصوي قبل مواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خاصة في ظل ما يتردد بأن الأهلي قد ضمن التأهل للنهائي ، واكد موسيماني للاعبين أن كرة القدم لا تعرف المستحيل ومثلما فازوا هم في تونس فالترجي قادر أن يفعلها في القاهرة والفوز وحجز تذكرة التأهل هو ايضاً.

وقال للاعبين في محاضرة مطولة أمس:" هو فريق بطل وكان متواجداً ومنافساً قوي في كل النسخ الأخيرة لذا فيملك كل مقومات الفوز والتأهل ويجب الحذر من ذلك".

موعد مباراة الاهلي ضد الترجي التونسي 

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية أمام الترجي التونسي مساء السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة ضمن منافسات  إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين الأهلى والترجي عبر قناة أون تايم  سبورت “ البث الأرضي ” بجانب نقلها أيضا عبر بي إن سبورت المشفرة .

وكان الأهلى حقق فوزا مهما على حساب الترجي بهدف دون رد فى مباراة الذهاب فى تونس .

الترجي الترجي التونسي دوري ابطال افريقيا الأهلى النادي الأهلي

ترشيحاتنا

حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني.. الحكومة تحسم الأمر.. فيديو

في عيد ميلاده الـ34 .. 7 أرقام قياسية فى مسيرة ميسي

رسميا.. مايكروسوفت تعلن عن نظام ويندوز 11.. وهذه أبرز مميزاته

مبادرة إعداد كوادر رقمنة الصناعة تناقش "مستقبل التصنيع الرقمي في مصر"

أخبار الأزهر اليوم.. هدوء في لجان الثانوية وانطلاق الدراسة بمدرسة الإمام الأكبر

أخبار التكنولوجيا.. تويتر تضيف خاصية جديدة لمستخدمي هذا النوع من الموبايلات .. كافيار تصنع نماذج فاخرة من آيفون 13.. تيك توك يشغل ميزة جديدة للكسب المادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة .. المقاصة يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك في الدوري

وقف صرف المستحقات.. احذر تقديم بيانات مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

كارثة أخلاقية.. الأب تستر على عشيق وقاتل ابنته مقابل المال في الإسماعيلية

سفيان رحيمي .. صفقة الأهلي المهددة بالإلغاء بسبب الجماهير والمقابل المادي

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف .. حقيقة فاعلية لقاح فايزر ضد دلتا كورونا

ماسك الشوكولاتة والزبادي لتفتيح الجسم والوجه

انتبه.. تناول هذه الأطعمة يوميا يحميك من الكوليسترول

أغربها اللب الأبيض.. أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا

فيديو

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ