الترجي التونسي يفقد جهود ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي

يتوجه فريق الترجي التونسي الي القاهرة استعدادا لمواجهة النادي الاهلي في نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وأعلن فريق الترجي التونسي غياب كلا من المدافع محمد علي اليعقوبي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كما يغيب غيلان الشعلالي لاعب خط الوسط بسبب الاصابة العضلية .

وكان النادي الاهلي حقق الفوز علي فريق الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد في ذهاب نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا .

في نفس السياق دخل الفريق الأول للكرة بالأهلي معسكراً مغلقاً اليوم باحد النادق القريبة من مطار القاهرة بناء علي طلب من بيتسو موسيماني المدير الفني لزيادة معدلات التركيز للاعبيه.

وسيضم المعسكر كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم اكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وجونيور أجايي ومحمد شريف ووالتر بواليا وصلاح محسن وربما يكون محمود متولي ضمن القائمة بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به.

ورغم مشاركة محمد هاني في جزء من التدريبات لكن هناك صعوبة في تواجده خاصة انه عائد من إصابة طويلة ويجب تجهيزه فنياً بشكل جيد قبل مشاركته في المباريات.

ورفع الجهاز الفني للفريق حالة الطوارئ القصوي قبل مواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خاصة في ظل ما يتردد بأن الأهلي قد ضمن التأهل للنهائي ، واكد موسيماني للاعبين أن كرة القدم لا تعرف المستحيل ومثلما فازوا هم في تونس فالترجي قادر أن يفعلها في القاهرة والفوز وحجز تذكرة التأهل هو ايضاً.

وقال للاعبين في محاضرة مطولة أمس:" هو فريق بطل وكان متواجداً ومنافساً قوي في كل النسخ الأخيرة لذا فيملك كل مقومات الفوز والتأهل ويجب الحذر من ذلك".

موعد مباراة الاهلي ضد الترجي التونسي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية أمام الترجي التونسي مساء السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة ضمن منافسات إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين الأهلى والترجي عبر قناة أون تايم سبورت “ البث الأرضي ” بجانب نقلها أيضا عبر بي إن سبورت المشفرة .

وكان الأهلى حقق فوزا مهما على حساب الترجي بهدف دون رد فى مباراة الذهاب فى تونس .