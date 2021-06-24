أخبار الأزهر اليوم.. هدوء في لجان الثانوية وانطلاق الدراسة بمدرسة الإمام الأكبر

شهدت مشيخة الأزهر وقطاعاتها المختلفة، اليوم الخميس، عدة أحداث وقرارات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي عن أهم أخبار الأزهر اليوم.

في البداية، شهدت لجان امتحانات القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، هدوءا وانتظاما في جميع اللجان بعد انتهاء الطلاب والطالبات من أداء امتحان البلاغة ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2020-2021.

ورصدت عدسة موقع صدى البلد، لحظة دخول الطلاب إلى اللجان والإلتزام بالإجراءات الإحترازية وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات قبل الدخول إلى اللجان، وتعقيم وتطهير الأيدي لجميع الوافدين إلى اللجان من الطلاب والمراقبين.

رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان دسوق

تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من قيادات القطاع، اليوم الخميس، لجان الامتحانات بكفر الشيخ، حيث زار فضيلته لجان دسوق، وذلك خلال أداء طلاب القسم الأدبي امتحان مادة البلاغة.

وأشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بنظافة المعهد والالتزام بالإجراءات الاحترازية وحسن سير أعمال الامتحانات باللجان، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط سير الامتحانات، مع العمل المتواصل على رصد كل الشكاوى والاستفسارات الواردة من الطلاب وأولياء أمورهم في كل ما يتعلق بالامتحانات، للعمل على الوقوف على حقيقتها ومعالجتها بما فيه مصلحة الطالب والعملية التعليمية.

لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بدمياط الجديدة

وأجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، زيارة مفاجئة؛ للاطمئنان على سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة دمياط الأزهرية في يومها الثالث؛ حيث قام رئيس الجامعة.

ورافق رئيس جامعة الأزهر، خلال الجولة التفقدية على لجان الامتحانات، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والشيخ يسري سليمان، مدير التعليم الإعدادي بمنطقة دمياط الأزهرية، والشيخ عادل كمال صالح، رئيس اللجنة، والشيخ سمير الششتاوي، رئيس لجنة معهد فتيات المدينة المنورة بدمياط الجديدة.

وتفقد الوفد، لجنتي معهد بنين دمياط الجديدة للطلاب، وفتيات المدينة المنورة للطالبات.

اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج

وأناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، في اعتماد نتيجة امتحان الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" للعام الدراسي 2020/2021م.

كما اعتمد الإمام الأكبر، نتيجة امتحانات الدورالأول لـ"أبنائنا في الخارج" لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وحتى الصف الثاني الثانوي.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2020/2021م، من الشهادتين الإبتدائية والإعدادية وصفوف النقل حتى الصف الثاني الثانوي، 1566 طالبا وطالبة في 64 دولة حول العالم، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 98.5%، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 95.5%.

وأعرب عن خالص التهنئة لأبنائنا في الخارج متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في البلاد التي يقيمون فيها.

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بدء الدراسة بمدرسة "الإمام الطيب"

وأعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب بالأزهر الشريف عن بدء الدراسة بـ "مدرسة الإمام الطيب" للطلاب الوافدين المقيدين بإحدى الجهات الدراسية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ابتداء من يوم الأحد الموافق ٤ يوليو من العام الجاري، بمعهد فتيات البعوث الإسلامية.

وشدد وكيل الأزهر الشريف على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأن تبدأ المدرسة بالفصول المباشرة ثم الافتراضية، فور استقرار الفصول وانتظام حضور الطلاب المباشر بالمدرسة.

وأوضح وكيل الأزهر أن الدراسة سوف تستهل عملها بالطلاب الوافدين المتقدمين من داخل مصر أولًا، ويلي ذلك مباشرة الطلاب المتقدمين من خارج مصر من خلال الفصول الافتراضية التفاعلية عن بعد، موجهًا بضرورة الاستعانة بمجموعة من أساتذة جامعة الأزهر والعلماء من أصحاب السند العالي في القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أهداف مدرسة الإمام الطيب

وتهدف المدرسة إلى‎ ‎نشر المنهج الإسلامي الوسطي القويم عبر حفظ كتاب الله، وإتقان أحكام تلاوته، ‏ومدارسته وتدبر معانيه، فضلًا عن بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر في مجتمعها بفعالية، وتواكب ‏تطورات العصر في التعلم والتعليم الشرعي انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية، بالإضافة إلى تزويد الطلاب ‏الوافدين والأجانب بالمهارات المتعددة التي تؤهلهم لتدريس القرآن الكريم وعلومه (طرق التدريس - ‏مهارات التواصل الفعال)، مع تعليم وتعلم القراءات المتواترة للقرآن الكريم‎.‎

وتستهدف المدرسة طلاب معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، وطلاب معاهد ‏الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر، كما تستهدف ‏الطلاب الوافدين والأجانب بالجامعات الأخرى، والوافدين والأجانب داخل مصر سواء الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر أو غير الملتحقين ‏به، فضلًا عن طلاب العلم في الأقطار الإسلامية خارج مصر.‏

وتجدر الإشارة إلى أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين قد وضع منهجية عمل جديدة للعمل بـمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالتعاون مع رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر؛ حيث أعلن المركز عبر بوابة الأزهر الإلكترونية (www.azhar.eg/school) وصفحات التواصل الاجتماعي عن بداية انطلاقة جديدة للمدرسة؛ الأمر الذي لقى إقبالا كبيرا من الطلاب المتقدمين (حوالي 1200 طالبا وطالبة من داخل مصر وخارجها) الراغبين في حفظ القرآن الكريم وتجويده.