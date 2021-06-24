ياسمين راح تموت.. وائل عبد العزيز يتلقى تهديدا بالقتل|وبلاغ لمباحث الإنترنت

صدم الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيه أمس بنشر محتوى رسالة نصية وردت إليه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من مجهول.

وقام الفنان بإخفاء محتوي الرسالة النصية وأظهر فقط اسم المرسل وجملة التهديد بالقتل الذي كتب فيها المرسل قائلا " ياسمين راح تموت موتة أشنع من سوزان تميم".

وعلق وائل عبد العزيز علي الرسالة قائلا: "هي وصلت للتهديد بالقتل..عموما ياما دقت علي الراس طبول..ياريت مباحث الإنترنت تشوف الموضوع ده".

انهالت التعليقات من متابعيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصحا له بتقديم بلاغ فورا لمباحث الإنترنت وذلك لتتبع مرسل ومكان رسالة التهديد النصية.

منذ اشتعال الازمة بين شقيقتة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة زوجة طليقها ريهام حجاج، وشقيق ياسمين عبد العزيز يقف بجانبها ويدعمها وذلك عبر منشوراتة الاخيرة علي حسباتة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

فعلق وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز الاسبوع الماضي، علي أزمتها الأخيرة التي حدثت بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج .



وكتب عبر صفحته الشخصيه :" ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي ، والأعلي أجرا وده شيء يعلمه جيدا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي.. أفلامها محترمة بيدخلها كل العائلات بأطفالهم ، مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس.. وأظن إنها سعيدة في حياتها وفي قرارتها مؤخرا.. وأظن إن الطرف الثاني سعيد بردوا في حياته».

وأضاف: «أخيرا أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدا عن المهاترات اللي مالهاش أي لازمة ، لأن هيظهر ناس كتيرة عايزة تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات».

واختتم وائل عبدالعزيز: «أتمنى نرجع نقفل على نفسينا تاني زي زمان ، ونبقي مبنعملش حاجة غير شغلنا وننبسط بنجاحاتنا ، والباقي من عمرنا نعيشه بسعادة وسلام.. ولما نيجي نرد هيبقي بشغلنا وبالأرقام فقط.. وربنا يوفق ويهدي الجميع».

واستمر الفنان وائل عبد العزيز في الدفاع عن شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز في أزمتها مع ريهام حجاج وبوسي شلبي وتوجيه رسائل مجهولة عبر حسابه على موقع فيسبوك.

ووجه وائل عبد العزيز رسالة مجهولة عن شقيقته على حسابه صباح اليوم قال فيها:" أنا أقفش منها وتقفش عليا آه.. إنما تلمس شعره منها آكل قلبك وأهد المعبد بلي فيه".

ونشر شقيق ياسمين عبد العزيز عددا من الفيديوهات تتضمن مدح الإعلامية بوسي شلبي في حقها من بينها: "الأعلى أجرا" و"نجمة الجماهير".

يوجد خلاف كبير بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز وذلك عقب نشر صور لها بصحبة احمد العوضي في عيد ميلادها ال40، وقد علق شقيق الفنانة قائلا:«بصي يا ياسمين ياعبدالعزيز يا أختى أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة شيلت مشاكل كتير بسببك من وانتي عيلة صغيرة.. وانتى عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرا غير حكاية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين وتتصوري صور ملهاش لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا، ومحدش هيسمح، من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد».

نص منشور لشقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

ومن ثم دخل هو وشقيقتة الفنانة ياسمين عبد العزيز في حرب تراشق بالمنشورات، وعاد مرة اخري ونشر بوست اخر عقب الترويج لمسلسل اللي مالوش كبير قائلا : «مش قولتلك ملهاش كبير»، قاصد بذلك الفنان أحمد العوضي، ليرد العوضي قائلا: «هو ده نظامنا كل يوم واحد بيشيل التاني من البوستر، البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا، احنا كبيرنا ربنا».

ومن الجدير بالذكر بدأت خلال الأسبوع الماضي، حرب كلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الفنانة ياسمين عبد العزيز و الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة ريهام حجاج زوجة طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وشقيقته لمياء حلاوة.