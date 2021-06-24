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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل زيارة الخطيب لمقر الأهلي بـ مدينة نصر.. صور

صدى البلد

أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اليوم، جولة تفقدية في منطقة العمل الخاصة بتشييد جراج النادي بفرع مدينة نصر.

رافق الخطيب خلال جولته الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، والعميد أحمد إيهاب النحاس مدير فرع مدينة نصر، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والمسئولون عن تنفيذ المشروع.

وقال المهندس سامح علي كامل إن العمل يسير بخطوات منتظمة وسريعة لإنجاز مشروع تشييد الجراج وإنهاء أزمة تكدس السيارات، خاصة في ظل عدم وجود أماكن للانتظار بمحيط النادي في الوقت الحالي.

وأضاف أن محمود الخطيب رئيس النادي، وجه بسرعة الانتهاء من إنجاز مشروع الجراج، من أجل افتتاح المرحلة الأولى منه بشكل رسمي في أقرب وقت ممكن.

وشدد المستشار الهندسي لمجلس الإدارة على أن الجراج يشهد في الوقت الحالي إنجاز المراحل الأخيرة منه والأعمال مستمرة على قدم وساق.

وأوضح أن المرحلة الأولى من تشييد الجراج تتسع لاستقبال 700 سيارة، وسيتم الانتهاء منها قريبا جدا، مشيرا إلى أن سعة الجراج تصل إلى 1400 سيارة بعد الانتهاء تماما من تشييده.

وكان الخطيب قد قام اليوم بجولة تفقدية في فرع التجمع الخامس؛ لمتابعة أعمال التشييد والبناء التي تستهدف إنجاز المرحلة الأولى وافتتاح الفرع؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي وفرقه الرياضية على كافة المستويات.

وحرص الخطيب، على متابعة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع تشييد فرع النادي بالتجمع الخامس خلال جولته اليوم، واستمع لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، والمسئولين عن المشروع لكافة التفاصيل الخاصة به.

ووجه الخطيب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وفقًا للخطة الزمنية المحددة لخدمة الأعضاء، وذلك بالتزامن مع كل الملفات على مختلف الأصعدة الإدارية والرياضية.

من جانبه قال المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة؛ إن العمل يجري على قدم وساق؛ من أجل إنجاز وافتتاح فرع النادي بالتجمع الخامس بالشكل الذي يليق بأعضاء النادي.

وأكد أنه تم الانتهاء من 80 ٪ من المشروع استنادا إلى إنجاز المرحلة الأولى الخاصة بالبنية التحتية الكاملة للفرع.

وأوضح أن الافتتاح سيكون قريبا، في ظل استمرار العمل بقوة؛ من أجل الانتهاء من كافة المشروعات المحدد لها في المرحلة الأولى؛ والتي تشهد أسوار النادي بالكامل التي سيتم تشييدها بنفس الطريقة التي تمت في فرع مدينة نصر، في إطار الحفاظ على هوية النادي، من خلال النسر العملاق المتواجد علي بوابته الرئيسية.

وأضاف المهندس سامح علي كامل أن هذه المرحلة تشهد أيضا تشييد المبنيين الاجتماعي والإداري، و8 ملاعب التنس بجانب ملاعب السلة والطائرة واليد، بمعدل4 ملاعب لكل لعبة؛ بالإضافة إلى ملعبي كرة القدم للكبار، وأيضا أكاديمية النادي ومبني خاص بها، وكذلك غرف الملابس الخاصة بهذه الملاعب، وساحة انتظار السيارات التي ستكون داخل النادي، على غرار فرع الشيخ زايد، وتتسع في المرحلة الأولى600 عربية على أن تستكمل بالمرحلة الثانية لتصل إلى950 سيارة.

وأشار إلى أن هذه المرحلة أيضا تشهد تشييد مسجد كبير يسع1000 مصلٍّ، و يجري العمل أيضا على تنفيذ مشروع حمام السباحة بالفرع.

وأكد المهندس سامح علي كامل، أن الفترة الحالية تشهد دراسة التصميمات الخاصة بحمام السباحة؛ من أجل البدء في تنفيذه فورا، والانتهاء منه في أقرب وقت.

 

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محمود الخطيب سعد شلبي أحمد إيهاب النحاس الخطيب الأهلى مدينة نصر

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