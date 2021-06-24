في عيد ميلاده الـ34 .. 7 أرقام قياسية فى مسيرة ميسي

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بعيد ميلاده الـ 34، حيث ولد البرغوث في 24 يونيو عام 1987، بمدينة روساريو الأرجنتينية.

بدأ ليونيل ميسي حكايته مع كرة القدم باللعب في نادي جراندولي الأرجنتيني في سن الخامسة من عمره، ثم انتقل إلى نيولز أولد بويز عام 1995.

اكتشف ليونيل ميسي في سن الحادية عشر من عمره أنه يعاني من نقص في الهرمونات، إلا أن ذلك لم يمنعه من ممارسة كرة القدم، حيث انضم إلى نادي برشلونة في سن الـ 13 عاما، ليبدأ رحلة المجد.

وجاءت الأرقام القياسية التي حققها ميسي في مسيرته كالاتي

الأكثر مشاركة مع برشلونة.

هداف برشلونة التاريخي.

الأكثر بطولات مع برشلونة.

أكثر لاعب حقق انتصارات مع برشلونة.

أكثر لاعب حقق الكرة الذهبية 6 مرات.

أكثر لاعب فاز بالحذاء الذهبي 6 مرات.

أكثر لاعب سجل أهدافا في عام ميلادي واحد: 91 هدفا عام 2012.