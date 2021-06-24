الشحات العزازي: تكوين الرأى الفقهي ليس بقراءة الكتب فقط

قال الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، أنه لا يجوز الاعتماد على القراءة فى الكتب لتكوين الرأي الفقهي، لابد من أستاذ يؤخذ العلم عنه، ويتعلم ويفهم وبعدها يخرج بالفقه على الناس.

وتابع العزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر فى حديثه الشريف، من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين، وليس الدين كله، يمكن يكون فى مسألة بس، ومفيش حد أعلم أهل الأرض أو اهل زمانه، ده كلام باطل، الفقه ثلاث درجات، الاول يبدأ بالفهم، ثم يرتقى إلى دقائق المسائل، وبعدها أصبح خبرة، يحين له الحديث للناس".

ومن جانبه قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه إذا قرر الرجل تطليق زوجته عليه أن يتفق أولا على كل حقوقها قبل القيام بالطلاق، لافتا إلى أن هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فى القرآن الكريم، فى قوله( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ) .

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هذه سبب كل مشاكلنا، إذا أردتم تطليق النساء، اقعد الأول اديها حقوقها من العدة والنفقة والمؤخر وخلافه، وبعد كده طلق براحتك".