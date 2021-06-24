مصر الحديثة: زيادة المعاشات تعكس حرص الرئيس على توفير حياة كريمة للمصريين

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، يعكس حرص الرئيس على دعم المواطنين ورفع مستواهم المعيشي، والعمل علي توفير حياة كريمة لهم.

وأضاف دعبس، في بيان، أن القيادة السياسية تعمل علي توفير حياة كريمة لائقة بجموع المصريين سواء في القرى والمراكز والمدن، موضحا أن الرئيس السيسي يسعى منذ توليه الحكم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات.

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة إلي أن قرار زيادة المعاشات خلال العام المقبل بنسبة 13%، تأتي في إطار إدراك حق المواطنين في البدء في جني ثمار الإصلاحات والإنجازات التي تمت في البلاد على مدار السنوات الماضية ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وأكد دعبس، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لافتا إلي أن الرئيس السيسي يعي تمامًا الحالة الاجتماعية التي تعاصرها فئات مُحدودي الدخل، نتيجة لقرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعله يتخذ قرار زيادة المعاشات.

وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه بداية من أول شهر يوليو سيتم تطبيق الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المعاشات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الصرف يكون بنسبة 13% من إجمالى المعاش المستحق، أي أن الصرف سيكون بعد أيام، مؤكدًا أن المعاش يكون فى بداية الشهر وليس فى نهاية الشهر مثل المرتبات.

ولفت إلى أن أقل مواطن يحصل على 900 جنيه معاش، وبعد الزيادة المقررة بـ 13% سيحصل على1107، أي أن هناك زيادة 107 جنيهات، موضحا أن هناك 8.2 مليون ملف للحاصلين على معاش، مؤكدًا أن الملف الواحد من الممكن أن يجمع أكثر من مواطن، ولكن من أسرة واحدة، مشيرا إلى أن العدد الكامل من المواطنين الذى يحصلون على زيادة في المعاش يصل لـ 10.5 مليون مواطن.

وأشار إلى أن ، تكلفة زيادة معاشات أول يوليو المقبل تصل إلى 31 مليار جنيه، مؤكدا أن المواطن يحق له صرف المعاش من أى ماكينة صرف على مستوى الجمهورية، والبنك المركزي قرر مد قرار إلغاء رسوم السحب النقدي من ATM حتى نهاية ديسمبر.

وأوضح أنه بنهاية العام الحالى سيتم توفير كارت ميزة لجميع المواطنين الذين يحصلون على معاش من أجل التخفيف على المواطنين.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2021 بنسبة 13%.

كما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنسبة 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.