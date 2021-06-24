أحدث الأسعار لسيارات الفا روميو 2021 في مصر

تواصل شركة صناعة السيارات الإيطالية الفا روميو تألقها داخل السوق المصري، حيث استحوذت اصداراتها على مكانة كبيرة نظرا للعديد من المميزات المتواجدة بها ، بالإضافة إلى فخامة مقصورتها الداخلية، و وسائل الترفيهية الحديثة، و الهيكل الخارجي الانسيابي، إلى جانب الوانها الجذابة .

لذلك يطرح موقع " صدى البلد " الإخباري، احدث الأسعار لـ طرازات الشركة الإيطالية الفا روميو لعام 2021 في مصر.

1 ـ الفا روميو جوليتا

حملت سيارة الفا روميو جوليتا 2021 على نوعين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات سعه 1400 سي سي تيربو، قادر على توليد قوة 170 حصان وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تتسارع جوليتا في هذه الفئة من سكونها إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.6 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 218 كم/س.

اما المحرك الثاني 1800 سي سي ، تصل قوته إلى 240 حصان، و عزم دوران 340 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك بـ 7 سرعات، وتتسارع من 0 الى 100 في خلال 6 ثواني، بينما تصل السرعة القصوى إلى 245 كم/س.

أسعار سيارة الفا روميو جوليتا موديل 2021 في مصر.



الفئة الأولى BASE بسعر 450 الف جنيه.

الفئة الثانية SUPER بسعر 500 الف جنيه.

الفئة الثالثة VELOCE بسعر 650 الف جنيه.

2 ـ الفا روميو جوليا

زودت سيارة الفا روميو جوليا بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 200 حصان، وعزم أقصى للدوران 330 نيوتن . متر، مدعمة بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك، تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 6.7 ثانية.

تضمنت السيارة عديد من المواصفات والكماليات، أبرزها جنوط رياضية بمقاس 17 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، وحساسات إضاءة، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الذكي لركن السيارة، وزر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء أتوماتيك، ومقاعد كهربائية مكسوة بالجلد.

أسعار سيارة الفا روميو جوليا موديل 2021 في مصر.



الفئة الأولى BASEبسعر 720 الف جنيه.

الفئة الثانية SUPER بسعر 800 الف جنيه.

الفئة الثالثة SUPER+بسعر 890 الف جنيه.

الفئة الرابعة VELOCEبسعر 920 الف جنيه.

3 ـ الفا روميو ستلفيو

تتميز سيارة ستيلفيو بحصولها على محرك قوى رباعي الاسطوانات، بسعة 2000 سي سي، قادر على توليد قوة 280 حصان، وعزم اقصى للدوران 400 نيوتن/متر، متصلة بناقل حركة ZF أوتوماتيك 8 سرعات، تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.5 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 241 كم/س.

دعمت السيارة الفا روميو ستيلفيو موديل 2021 بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكتروني للفرامل ESP، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام مراقبة النقاط العمياء مع وجود كاميرا خلفية.

أسعار سيارة الفا روميو ستيلفيو موديل 2021 في مصر.



الفئة الأولى HIGH LINE بسعر 895 الف جنيه.

الفئة الثانية SUPER بسعر 990 الف جنيه.

الفئة الثالثة SUPER PLUS بسعر 1,050,000 جنيه.

الفئة الرابعة SUPER بسعر 1,050,000 جنيه.

الفئة الخامسة SUPER+ بسعر 1,150,000 جنيه.

الفئة السادسة VELOCE بسعر 1,175,000 جنيه.