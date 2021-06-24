أزمة أصحاب ورش الغردقة مع الأوقاف على أجندة اللجنة الدينية بمجلس النواب

عقد وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لمحافظة البحر الأحمر، لقاءً مع اصحاب الورش في الغردقة، المقرر نقلها إلى مدينة الحرفيين خارج الكتلة السكنية.

استمعت اللجنة لشكاوى أصحاب الورش المقرر نقلها، والذين أكدوا أنهم لا يمانعون من عمليات النقل، ولكن المشكلة تتمثل في تأخر النقل على الرغم من بدء المشروع منذ فترة كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الورش مع صغر مساحتها بما يؤثر على بعض الحرف.

من جانبه، أكد اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة لا تستهدف الإضرار بأحد من نقل الورش بمدينة الحرفيين الجديدة، مشيرا إلى أن نقل الورش الهدف منه الحفاظ على طبيعة مدينة الغردقة السياحية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات البيئية.

وطمأن أصحاب الورش، أنه لن يتم نزعها منهم، وإنما فقط ما سيتم هو تغيير النشاط لما يتناسب مع طبيعة المنطقة، معلنًا التوافق مع بنك تنمية الصادرات، لتمويل أصحاب الورش في عمليات الشراء لمدة ١٠ سنوات بفائدة ٥%.

وبشأن أزمة صغر المساحات، أشار سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إلى أن هيئة الأوقاف استجابت لأصحاب الورش التي تحتاج المساحات كبيرة بتخصيص أكثر من ورشة.

وأوضح أن عدد الورش بمدينة الحرفيين عددهم 600 ورشة، وسيتم نقل 270 ورشة مرحلة أولى، لافتا إلى أنه تم تنزيل السعر من 450 إلى 350 ألف جنيه.

وقال محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: هدفنا مصلحة أصحاب الحرف ومن أجل المصلحة العليا للوطن، مقترحا أن تكون مدة التمويل 15 عاما بدلا من 10 سنوات.

ويرأس وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ويضم الوفد النواب: الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، وعبير نصار، ودعاء محمد سليمان، عضوي اللجنة، وهويدا صالح خليل أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم، مساعد أمين اللجنة.