بعد إنقاذ حياتها.. روسية تشكر مستشفى مطروح العام و الطاقم الطبي



أشادت سائحة روسية بجهود مستشفى مطروح العام والتي قامت بتقديم العلاج لها اثر حادث في عام 2019 على طريق مطروح سيوة مما أسفر عن تعرضها لإصابات بالغة.



وأكدت السائحة الروسية أنها جاءت اليوم إلى مستشفى مطروح العام بصحبه زوجها الدكتور طارق العريني من مستشفى القصر العيني وذلك لتقديم الشكر لطاقم التمريض وكل العاملين بمستشفى مطروح العام تقدير لجهودهم في علاجها.



وقالت إنها شعرت أثناء الحادث أنها في منزلها وسط عائلتها رغم أنها كانت بمفردها أثناء الحادث إلا أن كافة العاملين الموجودين بالمستشفى وطاقم العمل قام بتقديم كافة العلاج لها وشعرت حينها أنها وسط أسرتها.



وأشارت الى أنها بعد أن تلقت العلاج وتم وضع جبس في يدها و توجهت إلى روسيا وقد أثنى الأطباء في روسيا على مراحل العلاج التي مرت بها مضيفة أنها أحست بعد تغيير الجبس في روسيا أن الجبس في مصر أكثر راحة

وتقدمت بالشكر لكافة العاملين بمستشفى مطروح العام برئاسة الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام على ما تم تقديمه لهم من جهود في علاجها.