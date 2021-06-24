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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قصة إحتفال العالم بـ عيد الأب وحكايه بابا علي

الكاتبة شيماء علي
الكاتبة شيماء علي

تحدثت الكاتبة شيماء علي، عن  كواليس وتفاصيل  اتجاه العالم لـ  الاحتفال بـ عيد الأب،، قائلة:" مبادرة عيد الأب نابعة من الاستاذ آمين توضروس، بهدف تكريم الآباء،  وقام باقتراح تاريخ معين للاحتفال بـ عيد الأب في مصر بتاريخ 24يوليو.

 

وتابع "علي"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عيد الأب العالمي يُقام في 21 يونيه، وبعض البلاد تحتفل به في 19 يونيو، وحدث أول احتفال بـ عيد الأب في عام 1910، لافتة  إلى أنه تم اختيار عيد الأب المصري في 24 /7 من كل عام، لأن الأب يعمل طوال اليوم أي 24 ساعة في 7 ايام.

عيد الأب:

ولفتت إلى أن أول تجربة كتابة لها كانت تحمل أسم "بابا علي"، مشيرة إلى أن هذا الكتاب يعتبر السيرة الذاتية لوالدها لأنه أثر فيها بصورة كبيرة، معقبة :" كان بشوش ، وحبيت اكتب عنه، وأكرمه في كتاب".

 

وقالت الكاتبة شيماء علي، إنها  قامت بكتابة كتاب يحمل اسم والدها "بابا علي"، وهذا الكتاب لاقى استحسان كبير من القراء، خاصة أنه من الكتب القليلة التي تتكلم عن الأب، وليس الأم مثل الكثير من الكتب، معقبة: "مع احترام لأمي، بس في آباء كتير بتقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت".

 

وتابعت "علي"، :" كتبت مجموعة قصصية تحمل اسم "آدم وحياة" تخاطب الأطفال من 6 لـ12 سنة، وبعد ذلك قامت بكتابة قصص درامية وواقعية".

 

 وأضافت أن الكثير من الآباء تعمل بجد وتقوم بدور الاب والأم في وقت واحد، ولا تكرم، معقبة: "مفيش حد بيسال فيهم او يكرمهم".

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