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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنصل فرنسا في الإسكندرية: مصر بلد مهم ونريد مزيدا من التعاون

القنصل الفرنسي بالاسكندرية
القنصل الفرنسي بالاسكندرية

أكدت القنصل العام الفرنسي في الإسكندرية جانينا إيريرا أن مصر بلد مهم ومؤثر ونريد مزيدا من التعاون مع مصر في مجال البيئة، ونود تسليط الضوء على الشباب ودورهم في المبادرات المجتمعية الخاصة بالبيئة.

أعربت القنصل العام الفرنسي في الإسكندرية جانينا إيريرا عن فخرها  بتنظيم فعالية "اليكس جورجين ٢"، وطرح مبادرة جديدة وهي شارع فؤاد خالي من البلاستيك، ليكون صديق البيئة.

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وعلى هامش إطلاق المبادرة، قالت الدبلوماسية الفرنسية: "إنني فخورة جدا اليوم باطلاق مبادرة خاصة قريبة من قلبي وهي شارع فؤاد خالي من البلاستيك،" معربة عن امنيتها تعميم هذه المبادرة في جميع أنحاء الإسكندرية.

وتابعت القنصل العام: "أنا سعيدة للغاية لاننا بعد عامين من إطلاق مبادرة جورجرين ١، قادرين ان نطرح حلولا ونتائج ملموسة على أرض الواقع،" مشيدة بدعم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة لدعم المشروع.

وأعربت عن أملها في أن ترى قريبا مبادرات مستقبلية من المجتمع المدني، مشيرة إلى أن ملف البيئة له الاولوية للرئيس ماكرون والشعب الفرنسي.

وتمنت أن يصبح هذا المؤتمر مؤتمر إقليمي ومرجعي للجميع بعد ذلك من اجل تنمية خضراء ومستدامة لاجل مستقبلنا المشترك.

من جانبها، قالت نائب وزيرة البيئة إن الوزارة حريصة للغاية على المبادرات البيئية التي تهدف لتعزيز البيئة الخضراء، مشيرة إلى دعم الوزارة.

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