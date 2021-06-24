افتتاح المقر الإفريقي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في المغرب

افتتح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، الذي شارك عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم بالرباط، مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا.



وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية بأن مراسم الافتتاح، شهدت حضور أعضاء السلك الدبلوماسي بالرباط، كما جرى نقل مجريات هذه المراسم من نيويورك، من أجل تمكين المشاركين في الأسبوع الدولي الثاني لمكافحة الإرهاب من متابعة أعمالها.



وأضاف البيان أن المكتب الجديد سيعمل على تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات والمتابعات وإدارة السجون وفك الارتباط وإعادة التأهيل والمشاركة.



وأشار إلى أن هذا المكتب الإقليمي الجديد، سيعتمد على تجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل توفير تدريب جيد للدول الإفريقية، وفق برامج تضامنية وتشاركية تعكس روح المسؤولية الجماعية.



وقد جرى إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في 15 يونيو 2017، لتعزيز وتبسيط جهود مؤسسات منظمة الأمم المتحدة في إطار مهامها لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي تعد أحد أكثر إصلاحات الأمم المتحدة طموحاً في السنوات الأخيرة.