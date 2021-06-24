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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية فحصت 1382 مواطنا في قرى مطوبس

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، قافلة شاملة لأهالي قرية وقف قبلي "الملاوح" والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1382 مواطنا.


وصرح وكيل كلية الطب البشري الدكتور طارق عبدالباقي بأن القافلة وقَّعت الكشف المجاني على جميع المرضى، وعلى يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة والأطفال والأنف والأذن والجلدية والرمد والنفسية والعصبية والنساء والتوليد وعيادة التمريض، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.


وشملت القافلة ندوات توعية من الكليات الإنسانية بلغ عدد المستفيدين منها 450 شخصا في مختلف الأنشطة.

وأشار إلى مساهمة فريق كلية التمريض بإشراف الدكتورة مها أبو جازية عميد الكلية، في القافلة بالخدمات التمريضية المتمثلة في قياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، والخدمات التثقيفية وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة بالوقاية من مرض السكري والضغط والتغذية الصحي وأيضا الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

جامعة كفرالشيخ مطوبس قرية وقف قبلي كلية التمريض

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