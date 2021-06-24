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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق إنسان النواب: عرض تقرير بنتائج متابعة حياة كريمة على الجلسة العامة

سجن المرج
سجن المرج

 قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعرض 3 تقارير علي الجلسة العامة، خلال الايام المقبلة، تتعلق بنتائج زياراتها لتفقد مشروعات حياة كريمة بمحافظتي الإسكندرية وسوهاج، وزيارة سجن المرج.

 جاء ذلك في تصريحات له علي هامش زيارة وفد اللجنة لمدينة برج العرب، بصحبة جاكلين عاز نائب محافظ الاسكندرية، في إطار الزيارة التي تقوم بها اللجنة للمحافظة والتي استغرقت يومين.

وأوضح رضوان، أن التقرير الذي سيتم تقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، سيتضمن عدد من التوصيات والملاحظات ، التي دونها اعضاء اللجنة خلال تلك الزيارة، مشيرا إلى أن مشروعات حياة كريمة انجاز كبير للدولة المصرية وانتصار لحقوق إنسان المواطنين.

وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم. 

ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنة وزميلي اللجنه النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة والنواب أعضاء اللجنة نانسي نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان وأحمد نشأت منصور وعبد النعيم حامد والنائب آيات الحداد والنائب محمود عصام والنائب ياسر الهواري والنائب العمدة نشأت فؤاد عباس.

واستمعت اللجنة لعرض من جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، والتي أكدت أن المشروع سيحقق نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستتنوع تلك الخدمات ما بين خدمات في الصحة والتعليم والطرق والصرف الصحى والإنارة ومياه الشرب والأنشطة الرياضية وغيرها.

وأضافت أنه أن تم اختيار مدينة برج العرب القديمة و3 وحدات محلية تابعة لها وهي «بهيج وأبو صير والغربانيات» وتضم 48 قرية و5 نجوع تابعة لها ضمن المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف، ومن المقرر أن يستفيد من أعمال التطوير حوالى 130 ألف مواطن من خلال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الخدمات.

وتفقدت اللجنة خلال الزيارة عدد من الإنشاءات التي تم البدء فيها مثل خزان المياة الرئيسية بالكيلو ٣٨، وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، إن الرئيس السيسى نجح فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية إلى فرص تنموية لبناء "الجمهورية الجديدة" التي يسعى لها، مضيفا أن "القيادة السياسية قدمت نموذجا في تحقيق المقومات الأساسية لحقوق الإنسان التي تتمثل في توفير الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية ، والمنشأت الشبابية .

مشروعات حياة كريمة الاسكندرية سجن المرج سوهاج الجلسة العامة

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