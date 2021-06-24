كاتبة: والدي أول من شجعني.. وأستعد لإطلاق مجموعة من القصص

قالت الكاتبة شيماء علي، إن والدها كان يشجعها على قراءة الجرائد، خاصة "بريد الجمعة"، معقبة "أنا حبيت الاتجاه دا جدًا، ودا خلاني أكتب قصصا".

وتابعت "علي"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، : "حبات المطر" عبارة عن مجموعة قصصية لبعض الكتاب"، لافتة إلى انها تشارك في هذه المجموعة بـ 3 قصص وهم : "أرض الأحلام"، و"شمس النهار" و"رسالة إلى حبيب".

وأشارت إلى أن مجموعة قصص "رسائل من نور" يحمل نفس فكرة "حبات المطر"، وشارك في هذا الكتاب حوالي 40 كاتبًا، معقبً:" كل كاتب ليه مجموعة قصصية".

وأكملت الكاتبة شيماء علي، أن "كتاب آدم وحياة" يخاطب الطفل وهو عبارة عن قصص تعمل على تقويم السلوك للأطفال، ويحتوي على العديد من الصور للشخصيات المتواجدة في القصة، مشيرة إلى أن هناك اقبال كبير على شراء هذه القصص من قبل الاطفال والاهالي.

سلسلة من القصص

وتابعت "علي"، أن الكثير من أولياء الأمور يقومون باصطحاب اولادهم في معرض الكتاب لشراء ما يرغبون به من الكتب الخاصة بالاطفال، وهذا أمر جيد للغاية.

ولفتت إلى أنها تستعد لإعداد سلسلة من القصص في كتاب واحد خلال المرحلة المقبلة، مضيفة أنها تأخذ الكتابة كـ هاوية بجانب عملها الطبيعي.

وقالت الكاتبة شيماء علي، إنها قامت بكتابة كتاب يحمل اسم والدها "بابا علي"، وهذا الكتاب لاقى استحسان كبير من القراء، خاصة أنه من الكتب القليلة التي تتكلم عن الأب، وليس الأم مثل الكثير من الكتب، معقبة: "مع احترام للأمي، بس في أباء كتير بتقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت".

وتابعت "علي"، :" كتبت مجموعة قصصية تحمل اسم "آدم وحياة" تخاطب الأطفال من 6 لـ12 سنة، وبعد ذلك قامت بكتابة قصص درامية وواقعية.



