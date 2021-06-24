عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتبة: والدي أول من شجعني.. وأستعد لإطلاق مجموعة من القصص

الكاتبة شيماء علي
الكاتبة شيماء علي

قالت الكاتبة شيماء علي، إن والدها كان يشجعها على قراءة الجرائد، خاصة "بريد الجمعة"، معقبة "أنا حبيت الاتجاه دا جدًا، ودا خلاني أكتب قصصا".

وتابعت "علي"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، : "حبات المطر" عبارة عن مجموعة قصصية لبعض الكتاب"، لافتة إلى انها تشارك في هذه المجموعة بـ 3 قصص وهم : "أرض الأحلام"، و"شمس النهار" و"رسالة إلى حبيب".

وأشارت إلى أن مجموعة قصص "رسائل من نور" يحمل نفس فكرة "حبات المطر"، وشارك في هذا الكتاب حوالي 40 كاتبًا، معقبً:" كل كاتب ليه مجموعة قصصية".

وأكملت  الكاتبة شيماء علي، أن "كتاب آدم وحياة" يخاطب الطفل وهو عبارة عن قصص تعمل على تقويم السلوك للأطفال، ويحتوي على العديد من الصور للشخصيات المتواجدة في القصة، مشيرة إلى أن هناك اقبال كبير على شراء هذه القصص من قبل الاطفال والاهالي.

 

سلسلة من القصص

وتابعت "علي"، أن الكثير من أولياء الأمور يقومون باصطحاب اولادهم في معرض الكتاب لشراء ما يرغبون به من الكتب الخاصة بالاطفال، وهذا أمر جيد للغاية.

ولفتت إلى أنها تستعد لإعداد سلسلة من القصص في كتاب واحد خلال المرحلة المقبلة، مضيفة أنها تأخذ الكتابة كـ هاوية بجانب عملها الطبيعي.

وقالت الكاتبة شيماء علي، إنها  قامت بكتابة كتاب يحمل اسم والدها "بابا علي"، وهذا الكتاب لاقى استحسان كبير من القراء، خاصة أنه من الكتب القليلة التي تتكلم عن الأب، وليس الأم مثل الكثير من الكتب، معقبة: "مع احترام للأمي، بس في أباء كتير بتقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت".

وتابعت "علي"، :" كتبت مجموعة قصصية تحمل اسم "آدم وحياة" تخاطب الأطفال من 6 لـ12 سنة، وبعد ذلك قامت بكتابة قصص درامية وواقعية. 


 

كاتبة الكتابة قصص الاطفال مجموعة قصصية شيماء علي اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يحذف فيديو يحذر الأمريكيين الملقحين ضد كورونا الاقتراب من غيرهم|فيديو

استمرار التحقيقات مع مدرس متهم بالتحرش فى بنها.. وهذه شهادة زملائه

النائب العام يبحث التعاون القضائي المشترك مع نظيرته بـ باريس .. صور

بيشوي عماد .. قصة نجاح ملهمة لأصغر مترجم إشارة في مصر .. فيديو

مصير موظفي السكة الحديد حال الدفع بشركات أجنبية لإدارة القطاع

بشرى سارة.. الجمع بين أكثر من معاش بـ قانون التأمينات الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني.. الحكومة تحسم الأمر.. فيديو

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

أزمة .. المقاصة يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك في الدوري

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الوافدين الي المملكة

وقف صرف المستحقات.. احذر تقديم بيانات مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

دراسة تكشف .. حقيقة فاعلية لقاح فايزر ضد دلتا كورونا

ماسك الشوكولاتة والزبادي لتفتيح الجسم والوجه

فيديو

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

المزيد

ساحة رأي

يحيي عفيفي يكتب: تأجيل الفاتورة الإلكترونية

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ