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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل تشيز كيك البيكان والكراميل المملح

تشيز كيك البيكان
تشيز كيك البيكان والكراميل المملح

تعد تشيز كيك من الحلويات المميزة والشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن إعداد تشيز كيك بالكثير من الوصفات والحشوات المختلفة.

وإليكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل تشيز كيك البيكان والكراميل المملح

مقادير تشيز كيك البيكان والكراميل المملح


القاعدة:

200جرام بسكويت بالشوفان 

60 جرام زبدة مذابة 

الفيلينج:

100جرام بيكان مقطع 

600جرام ماسكربوني 

150 جرام ملى كريمة 

100 جرام سكر بودرة 

1 ملعقة صغيرة فانيليا 

200 جرام صوص 

كراميل 

20 جرام جيلاتين في 60 جرام ماء 

جرنش:

بيكان محمص 

كراميل صوص 

 

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طريقة تحضير تشيز كيك البيكان والكراميل المملح


للقاعدة:

* يخلط البسكويت والزبدة المذابة، ثم يفرد الخليط في بيركس ويدخل الفرن لمدة 5 دقائق حتى يتماسك

للفيلينج:

* في العجان تخلط جبنة ماسكربوني وصوص الكراميل وسكر بودرة وفانيليا، ثم يضاف الجيلاتين تدريجيا" مع استمرار الخفق، ثم تضاف الكريمة ثم يخلط بالبيكان ويقلب باليد.

* ثم يوضع الفيلينج على القاعدة.

* يخلط صوص الكراميل والبيكان ويرش الخليط على الوجه وتقدم تشيز كيك

 

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