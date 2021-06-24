طريقة عمل تشيز كيك البيكان والكراميل المملح
تعد تشيز كيك من الحلويات المميزة والشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن إعداد تشيز كيك بالكثير من الوصفات والحشوات المختلفة.
وإليكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل تشيز كيك البيكان والكراميل المملح
مقادير تشيز كيك البيكان والكراميل المملح
القاعدة:
200جرام بسكويت بالشوفان
60 جرام زبدة مذابة
الفيلينج:
100جرام بيكان مقطع
600جرام ماسكربوني
150 جرام ملى كريمة
100 جرام سكر بودرة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
200 جرام صوص
كراميل
20 جرام جيلاتين في 60 جرام ماء
جرنش:
بيكان محمص
كراميل صوص
طريقة تحضير تشيز كيك البيكان والكراميل المملح
للقاعدة:
* يخلط البسكويت والزبدة المذابة، ثم يفرد الخليط في بيركس ويدخل الفرن لمدة 5 دقائق حتى يتماسك
للفيلينج:
* في العجان تخلط جبنة ماسكربوني وصوص الكراميل وسكر بودرة وفانيليا، ثم يضاف الجيلاتين تدريجيا" مع استمرار الخفق، ثم تضاف الكريمة ثم يخلط بالبيكان ويقلب باليد.
* ثم يوضع الفيلينج على القاعدة.
* يخلط صوص الكراميل والبيكان ويرش الخليط على الوجه وتقدم تشيز كيك