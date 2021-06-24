عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الأمريكي لدى موسكو: مستعدون لإقامة علاقة مستقرة مع روسيا

روسيا و امريكا
روسيا و امريكا

أعرب السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده للعمل من أجل تحقيق علاقات مستقرة يمكن التنبؤ بها بين موسكو وواشنطن.

ونقل المتحدث باسم السفارة الأمريكية جيسون ب. ربيهولز، قول السفير الأمريكي، في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "لقد عدت إلى موسكو اليوم. على استعداد للعمل مع فريق (السفارة الأمريكية في روسيا) من أجل إحراز تقدم في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية مع روسيا بشأن هدفنا المتمثل في إقامة علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها بين بلدينا".

 تراجعت أن العلاقات الروسية الأمريكية عقب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إن روسيا ستضطر إلى "دفع الثمن" للتدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، والتي وصف بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، واستدعت روسيا في المقابل سفيرها أناتولي أنتونوف للتشاور بشأن مستقبل العلاقات الثنائية، ثم غادر السفير الأمريكي سوليفان إلى واشنطن لإجراء مشاورات في 22 أبريل".

يُشار إلى أن الرئيسين اتفقا خلال القمة التي عُقدت في جنيف في 16 يونيو الجاري، على إعادة السفيرين، وعاد بعدها السفير الروسي أنتونوف إلى واشنطن في 20 يونيو. 

السفير الأمريكي السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان المتحدث باسم السفارة الأمريكية السفير الأمريكي لدى موسكو

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يحذف فيديو يحذر الأمريكيين الملقحين ضد كورونا الاقتراب من غيرهم|فيديو

استمرار التحقيقات مع مدرس متهم بالتحرش فى بنها.. وهذه شهادة زملائه

النائب العام يبحث التعاون القضائي المشترك مع نظيرته بـ باريس .. صور

بيشوي عماد .. قصة نجاح ملهمة لأصغر مترجم إشارة في مصر .. فيديو

مصير موظفي السكة الحديد حال الدفع بشركات أجنبية لإدارة القطاع

بشرى سارة.. الجمع بين أكثر من معاش بـ قانون التأمينات الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني.. الحكومة تحسم الأمر.. فيديو

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

أزمة .. المقاصة يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك في الدوري

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الوافدين الي المملكة

وقف صرف المستحقات.. احذر تقديم بيانات مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

دراسة تكشف .. حقيقة فاعلية لقاح فايزر ضد دلتا كورونا

ماسك الشوكولاتة والزبادي لتفتيح الجسم والوجه

فيديو

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

المزيد

ساحة رأي

يحيي عفيفي يكتب: تأجيل الفاتورة الإلكترونية

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ