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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الداخلية فى يوم.. حملات لتنفيذ توجيهات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا وضبط 13 الف شخص مخالف .. سقوط عامل حول أرضه لمزرعة بانجو .. إحباط مخطط لترويج مخدر الآيس بسوهاج

قوات الشرطة
قوات الشرطة

الداخلية تضبط 13046 شخصا لعدم الالتزام بـ ارتداء الكمامات
ضبط كيلو من مخدر الآيس بحوزة عنصرين إجراميين في سوهاج
ضبط عامل زرع نصف فدان بانجو بالغربية

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية 

 

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

 

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (13046) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية.

 

كما قامت أجهزة وزارة الداخلية، في تحرير محاضر التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12979) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (67) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (997) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (268) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1912) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار حملات وزارة الداخلية، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة سوهاج ، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- ميزان)  وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,000,000) إثنين مليون جنيه تقريباً.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية قيام (عامل - مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية) بزراعة نبات (القنّب الهندى المخدر- البانجو ) بالأرض الزراعية خاصته بدائرة المركز.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبإستهداف الأرض المشار إليها تبين زراعته مساحة نصف فدان لنبات (القنب الهندى المخدر- البانجو )  محاط بأشجار الموز ونبات الذرة ، وبمواجهته إعترف بزراعته المواد المخدرة المشار إليها بقصد الإتجار .

وعلى جانب اخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "يحمل جنسية إحدى الدول") بإكتشافه واقعة سرقة دراجة نارية ملكه من أمام مسكنه .


بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتبكى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الفيوم – لإثنين منهم معلومات جنائية) .. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الرفع " وتحميلها على سيارة ملك أحدهم ، وبإرشادهم تم ضبط الدراجة النارية بمحيط منطقة سكنهم ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة النارية.


وإستكمالاً لإجراءات التحريات ومناقشة المتهمين عما ارتكبوه من حوادث أخرى .. اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى  تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ، وأقروا بإرتكاب (11) واقعة سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب ، وأضافوا بتصرفهم فى الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهم "سيئى النية" (6 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة والفيوم).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديريتى أمن الجيزة والفيوم أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (11) دراجة نارية "جارى فحصهم والتوصل لمالكيها" ، وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بأن الدراجات النارية من متحصلات وقائع سرقة ، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط "سيارة ملك والده" المستخدمة فى إرتكاب الوقائع.

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