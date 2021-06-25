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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

علي زين
علي زين

اقترب النادي الأهلي المصري من حسم صفقة التعاقد مع علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة لينضم لفريق يد الأهلي .

يد الأهلي

 

وعلم "صدى البلد" أن علي زين أبدى موافقته على العودة من جديد إلى يد الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد تلقيه عرضًا جادًا في صفقة قوية من قبل مسئولي الأهلي الأيام الماضية، واستغل الأهلي وجود اللاعب في القاهرة في الفترة الماضية، نظرًا لوجوده مع منتخب مصر الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل، وتواصل معه إلى شبه اتفاق نهائي. 

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ويعد علي زين واحدًا من أبرز لاعبي منتخب مصر لكرة اليد، حيث سيكون إضافة قوية للغاية لفريق يد الأهلي حال إتمام الـ صفقة معه بشكل رسمي وعودته، في ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التي يمتلكها والخبرات الطويلة التي يتمتع بها نتيجة وجوده بشكل مستمر مع منتخب مصر. 

على الجانب الآخر يستعد منتخب مصر لكرة اليد للسفر إلى إسبانيا السبت المقبل، لخوض مجموعة من المباريات الودية القوية استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو ، المقرر إقامتها خلال شهر يوليو المقبل باليابان. 

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لكرة اليد، دورة ودية دولية مع كل من إسبانيا وكرواتيا وهم اثنين من المنتخبات القوية في أوروبا في ظل امتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين. 

ويبحث جهاز منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة الإسباني جارسيا باروندو إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل انطلاق منافسات أولمبياد طوكيو، والظهور بأفضل شكل ممكن بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب في كأس العالم الماضي.  

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كانت قرعة أولمبياد طوكيو أوقعت منتخب مصر لليد، في مجموعة تضم كلا من اليابان والدنمارك والسويد والبرتغال والبحرين، وهي تُصنف على أنها مجموعة صعبة. 

وحرص الإسبانى جارسيا باروندو مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، على نشر تغريدة علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، قبل انطلاق أولمبياد طوكيو .

وكتب جارسيا باروندو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيس بوك ” قائلا :"شهر واحد على انطلاق أولمبياد طوكيو، متحمس للانطلاق وتقديم الأفضل، يلا مصر ".

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وللمزيد حول تفاصيل صفقة النادي الأهلى لضم علي زين إلى فريق يد الأهلي واستعدادات أولمبياد طوكيو شاهد الفيديوجراف التالي:

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