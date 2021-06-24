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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«حكايات نجوى» و«استثنائي».. روايتان جديدتان للكاتبة إنجي الحسيني بمعرض الكتاب

صدى البلد

صدر حديثًا المجموعة القصصية "حكايات  نجوى " ورواية " استثنائي " للكاتبة إنجي الحسني عن دار يسطرون  للنشر والتوزيع/ ومن المقرر طرح الكتاب بمعرض الكتاب 2021 في دورته الـ52 .


و تدور حكايات نجوى في إطار اجتماعي تشويقي عن الفتاة "نجوى" التي تمتلك مخزون  من الذكريات والذي يتعلق بعائلتها  والتي ترتبط بها ارتباط وثيق  مما جعلها تكتب مواقف مرت بها في حياتها بعضها فكاهي والآخر درامي إلا أن الحكايات والتي وصل عددها إلي ٢٠ قصة لها أبعاد تربوية ودلالات اجتماعية .. 


أما رواية "استثنائي" فهي تدور في إطار رومانسي حيث تغوص الكاتبة داخل النفس البشرية ، تمتليء الرواية بالكثير من الاحداث والمفاجآت  والتي تستعرض التحديات والصعوبات التي واجهاتها البطلة من أجل الاحتفاظ بحبها ..


سبق وصدر للكاتبة رواية ( ثمن الخداع) والمجموعتين القصصيتين ( بعد الرحيل وحكاية ريال فضة )  كما لها كتاب بعنوان ( جرس إنذار) وهو كتاب مقالات سياسية واجتماعية .. 


والجدير بالذكر أن الكاتبة إنجي الحسيني هي مهندسة ديكور وعملت كباحثة بأحد مراكز البحوث والدراسات ولها مقالات  سياسية متنوعة بعدد كبير من المواقع الالكترونية وكرمت  عن مجموعتها القصصية الاولي "بعد الرحيل" من جامعة العلوم الحديثة والآداب MSA بأكتوبر باهدائها درع الجامعة وشهادة تقدير ..

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