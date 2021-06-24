«حكايات نجوى» و«استثنائي».. روايتان جديدتان للكاتبة إنجي الحسيني بمعرض الكتاب
صدر حديثًا المجموعة القصصية "حكايات نجوى " ورواية " استثنائي " للكاتبة إنجي الحسني عن دار يسطرون للنشر والتوزيع/ ومن المقرر طرح الكتاب بمعرض الكتاب 2021 في دورته الـ52 .
و تدور حكايات نجوى في إطار اجتماعي تشويقي عن الفتاة "نجوى" التي تمتلك مخزون من الذكريات والذي يتعلق بعائلتها والتي ترتبط بها ارتباط وثيق مما جعلها تكتب مواقف مرت بها في حياتها بعضها فكاهي والآخر درامي إلا أن الحكايات والتي وصل عددها إلي ٢٠ قصة لها أبعاد تربوية ودلالات اجتماعية ..
أما رواية "استثنائي" فهي تدور في إطار رومانسي حيث تغوص الكاتبة داخل النفس البشرية ، تمتليء الرواية بالكثير من الاحداث والمفاجآت والتي تستعرض التحديات والصعوبات التي واجهاتها البطلة من أجل الاحتفاظ بحبها ..
سبق وصدر للكاتبة رواية ( ثمن الخداع) والمجموعتين القصصيتين ( بعد الرحيل وحكاية ريال فضة ) كما لها كتاب بعنوان ( جرس إنذار) وهو كتاب مقالات سياسية واجتماعية ..
والجدير بالذكر أن الكاتبة إنجي الحسيني هي مهندسة ديكور وعملت كباحثة بأحد مراكز البحوث والدراسات ولها مقالات سياسية متنوعة بعدد كبير من المواقع الالكترونية وكرمت عن مجموعتها القصصية الاولي "بعد الرحيل" من جامعة العلوم الحديثة والآداب MSA بأكتوبر باهدائها درع الجامعة وشهادة تقدير ..