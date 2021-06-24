قصص تساهم في تقويم سلوك الأطفال.. فيديو

قالت الكاتبة شيماء علي، إن "كتاب آدم وحياة" يخاطب الطفل وهو عبارة عن قصص تعمل على تقويم سلوك الأطفال، ويحتوي على العديد من الصور للشخصيات المتواجدة في القصة، مشيرة إلى أن هناك إقبال كبير على شراء هذه القصص من قبل الأطفال والأهالي.

وتابعت شيماء علي، خلال حوارها مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الكثير من أولياء الأمور يصطحبون أولادهم في معرض الكتاب لشراء ما يرغبون به من الكتب الخاصة بالاطفال، وهذا أمر جيد للغاية.

ولفتت شيماء علي، إلى أنها تستعد لإعداد سلسلة من القصص في كتاب واحد خلال المرحلة المقبلة، مضيفة أن تأخذ الكتابة كـ هاوية بجانب شغلها.

وأردفت شيماء علي: "المجموعة القصصية رسائل من نور تحمل نفس فكرة حبات المطر، وشارك في هذا الكتاب حوالي 40 كاتبًا، وكل كاتب له مجموعة قصصية".

مجموعة قصصية للاطفال:

وقالت الكاتبة شيماء علي، إنها قامت بكتابة كتاب يحمل اسم والدها "بابا علي"، وهذا الكتاب لاقى استحسان كبير من القراء، خاصة أنه من الكتب القليلة التي تتكلم عن الأب، وليس الأم مثل الكثير من الكتب، معقبة: "مع احترام لأمي، بس في أباء كتير بتقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت".

وأضافت "علي"، أنها كتبت مجموعة قصصية تحمل اسم "آدم وحياة" تخاطب الأطفال من 6 لـ12 سنة، وبعد ذلك قامت بكتابة قصص درامية وواقعية، مضيفة:" والدها كان يشجعها على قراءة الجرائد، خاصة "بريد الجمعة"، وانا حبيت الاتجاه دا جدًا، ودا خلاني أكتب قصص".

وتابعت: "حبات المطر عبارة عن مجموعة قصصية لبعض الكتاب، لافتة إلى انها تشارك في هذه المجموعة بـ 3 قصص وهم : "أرض الأحلام"، و"شمس النهار" و"رسالة إلى حبيب".

واكملت شيماء علي:" عيد الأب العالمي يُقام في 21 يونيه، وبعض البلاد تحتفل به في 19 يونيو، وتم الاحتفال بـ أول عيد لـ الأب في عام 1910، لافتة إلى أن تم اختيار عيد الأب المصري في 24 /7 ، لأن الأب يعمل طوال اليوم أي 24 ساعة في 7 ايام".



