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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الري فى مهمة بجنوب السودان: عرضنا تطورات قضية سد النهضة والموقف الراهن .. ولجنة عليا ستعقد بالقاهرة يوليو 2021

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

وزير الري :

تباحثات مع جنوب السودان حول عقد اللجنة العليا المتوقع عقدها يوليو المقبل

تنظيم معرض المنتجات المصرية في جنوب السودان  يوليو المقبل

الوقوف على الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بـ خدمة مواطنين جنوب السودان

عرضنا تطورات قضية سد النهضة والموقف الراهن 

 

في رابع أيام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ، والوفد الرسمي المرافق له و السفير محمد قدح سفير مصر بجنوب السودان ، والقنصل احمد بكرى، عددا من اللقاءات المهمة مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان.

 

التقى في جلسات محادثات بـ جيمس واني نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادي ، وتوت قادكوث مستشار رئيس الجمهورية ، وبرنابا ماريال وزير الشئون الرئاسية.

 لجنة عليا مشتركه

وصرح الدكتور عبد العاطي أنه تم مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات ، ورغبة الجانب الجنوب سودانى في الإستفادة من خبرات مصر في مجال الزراعة لتطوير قطاع الزراعة وتحقيق الإكتفاء الذاتى في جنوب السودان ، والتباحث حول عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو القادم بالقاهره ، وتنظيم معرض المنتجات المصرية والمزمع عقده في جنوب السودان خلال شهر يوليو المقبل ، وانعكاس ذلك على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف الدكتور عبد العاطي أنه تم مناقشة موقف المشروعات التى تم تنفيذها أو يجري تنفيذها حالياً لخدمة المواطنين بجنوب السودان وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات ، مشيراً الى أن مصر تقوم بتنفيذ المشروعات التى يطلبها أهالى جنوب السودان بحيث تكون هذه المشروعات معبرة عن احتياجاتهم الفعلية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه استعرض مع كبار مسئولى دولة جنوب السودان تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مؤكداً حرص مصر على إستكمال المفاوضات للوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، ومشيراً في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية ، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الاثيوبي.

جنوب السودان وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى دولة جنوب السودان سد النهضة

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