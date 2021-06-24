جحود إمرأة.. أم تلقي طفلتها الرضيعة في مقلب قمامة بالشرقية

كشف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال مروره علي مستشفي القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، الحالة الصحية لطفل يبلغ من العمر ٣ أشهر والموضوع علي جهاز تنفس صناعي بقسم العناية المركزة للأطفال، بعد تحسن حالته الصحية، وبلغ قياس نسبة الأكسجين في الدم من ٤٠ إلي ٩٥%.

واكد انه تم العثور علي الطفل من خلال رجال الشرطة بفاقوس بأحد مقالب القمامة، ومصاب بعقر كلب، وتم نقله لدار إيواء الأطفال بفاقوس.

وتم تحويله بعد ذلك بإشراف الدكتور سامح إسكندر مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، والدكتور محمد الأنور بفاقوس لمستشفي خاص بفاقوس قريبة من دار الايواء، والذي قدمت له الخدمة الطبية مجاناً لمدة ٧ أيام، ثم نقله للعناية المركزة للأطفال بالقنايات.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفي الخاصة بفاقوس، وللأطباء المذكورين للإهتمام البالغ بالطفل، وأيضاً الشكر للقائمين علي تقديم الخدمة الطبية له بمستشفي القنايات المركزي، والروح الطيبة للفريق الطبي الذي قام بالاحتفال أيضا بعيد ميلاد لطفل داخل العناية المركزة للأطفال.

وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مديرية الطب البيطري بإداراتها المختلفة خلال الـ 7 سنوات الماضية شهدت نشاطاً ملحوظاً في مكافحة إنتشار العدوى وتقديم ‏الرعاية العلاجية للحيوانات والدواجن من خلال تنظيم حملات للوقاية والتحصين ‏ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية ‏وزيادتها ، فضلاً عن الحملات التفتيشية والمرور المفاجئ علي مراكز بيع ‏الادوية البيطرية لضبط عبوات الدواء المخالفة ، وذلك حفاظاً على صحة ‏المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة .‏

و أشاد المحافظ بدور مديرية الطب البيطري في أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والأسواق والشوارع ودور العبادة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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