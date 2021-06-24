هشام محرم لـ صدى البلد: أجهزة كمبيوتر وتابلت ريلمي بـ مصر قريبا

المبيعات زادت 157% خلال فترة كورونا

أكد هشام محرم مدير التسويق، والمتحدث الرسمى باسم شركة ريلمى مصر، أن شركة ريلمى العالمية تقدر السوق المصرى وتتعامل معه باعتباره سوق شاب صاعد واعد دائما.

وقال لـ صدى البلد ان الشباب المصرى يتسم بالذكاء الشديد ومتابع جيد جدا لكل ما هو جديد بقطاع التكنولوجيا وهو ما يخلق المزيد من التنافس المحمود بين شركات الأجهزة الذكية وهذا انطبع على أن سوق الهواتف المحمولة بمصر دائما نشط ومتجدد.

وأشار إلى أن شركة ريلمى مصر قامت باستبيان مؤخرا لمعرفة ما يفضله الشباب وتم اكتشاف أن الشباب يهتم بالكاميرا فى المقدمة يليها وزن وشكل الجهاز ثم سرعة الشحن، لافتا إلى أن كل ملاحظات وطلبات الشباب يتم التعامل معها بجدية لانتاج موديلات تتناسب مع مطلباتهم الواقعية وبأسعار تنافسية.

وأضاف أن القاهرة والإسكندرية والغربية، هى المحافظات الأكثر مبيعا لأجهزة ريلمى، فى حين هناك خطة توسعية فى باقى المحافظات والمدن المصرية، خاصة أسيوط والمنصورة وطنطا والتى سيتم التوسع فى مراكز خدمة العملاء بها.

وأكد أن ريلمي العالمية بدات فى طرح أجهزة متنوعة من كمبيوتر ولاب توب وتابلت فى أوروبا والهند وسوف يتم اطلاقها فى مصر قريبا.

وعن فترة كورونا أكد أن المبيعات زادت قرابة 157 بالمائة عن المعتاد، نظرا لزيادة استهلاك المواطنيين بشكل عام لأجهزة المحمول وأيضا لزيادة ثقافة الشراء أون لاين، لافتا إلى أن 40 بالمائة من مبيعات ريلمى تقريبا تتم أون لاين، وهو مؤشر جيد وهناك خطط توسيعية للشركة فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن الشباب من سن 16 حتى 24 سنة هم الأكثر إقبالا على شراء أجهزة ريلمى ويمثلون قرابة 80 بالمائة من المشترين.

ولفت إلى أن ريلمى مصر حاليا تحتل المركز الرابع حاليا محليا، ولدينا طموح لنصل إلى المركز الأول خلال فترة وجيزة.

ومؤخرا أعلنت شركة ريلمي Realme إطلاق هواتفها الذكية الجديدة، في الأسواق الصينية تحت اسم Realme X9 و Pro، وفي أحدث التسريبات كشف أحد المسربين الموثوق بهم مواصفات هاتف ريلمي X9 Pro.

سعر هاتف ريلمي Realme X9 Pro



وبحسب ما ذكره موقع "newsbytesapp"، تشير التسريبات إلى أن سعر هاتف Realme X9 Pro، سيبدأ من 390 إلى ما يصل لـ 470 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري)، وسيتوفر بأربعة ألوان وهي: الأبيض والمشمشي والرمادي و الأبيض.