الإنتاج الحربي تكشف تفاصيل مبادرة تدريب 1000 مهندس على التحول الرقمي

قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن اليوم شهد إطلاق مبادرة تدريب 1000 مهندس مصري على التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع شركة جنيرال الكتريك الأمريكية .



وتابع "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المبادرة تسهل تدريب عدد من مهندسي الإنتاج الحربي في هذه المبادرة، لكي يكونوا قادرين على تدريب 1000 مهندس على الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن أي شركة تستطيع التقدم لهذه المبادرة من خلال اتحاد الصناعات.



ولفت إلى أن الإنتاج الحربي شهد طفرة كبيرة جدًا خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المساهمة في عدد كبير من المشروعات القومية ، والتعاون معه الكثير من الشركات الاجنبية، خلاف التعاون مع وزارة الكهرباء في عدد كبير من المشروعات، وإنتاج العداد الذكي والرقمي ، خلاف عداد المياه والغاز الحديثة.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن تنفيذ برنامجين لتدريب عدد من مهندسي الإنتاج والصيانة بشركاتها التابعة وذلك في إطار المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة وتأهيل شباب المهندسين بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الرقمية "General Electric Digital" وممثلها المصري شركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN".

وفي هذا الإطار صرح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة انتقال الصناعة المصرية للعمل وفق نظام التحول الرقمي، مضيفاً أن المبادرة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتنفذها وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركتيّ "جنرال إليكتريك ديجيتال" و"أيقن" بهدف بناء قدرات التحول الرقمي في القطاع الصناعي من خلال تأهيل مهندسي الإنتاج الحربى وكذا شباب المهندسين على مستوى الجمهورية فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن ما تم من تدريب لعدد من مهندسي الإنتاج الحربي يعد مرحلة أولى تجريبية من المبادرة لاختبار جاهزية جميع الأطراف المشتركة في تنفيذها والتأكد من جاهزية المعامل والشبكات وتلافي أي تحديات قد تظهر وتجنب حدوثها خلال تنفيذ باقي المبادرة التي تستهدف تدريب (١٠٠٠) مهندس مصري كعملية تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تجهيز مجموعة من المعامل والمدربين القادرين علي تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة مستقبلاً، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للدولة.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والموارد المتاحة تم تدريب مهندسي الإنتاج الحربي المختارين داخل معامل قطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام، مشيراً إلى أنه في ضوء نجاح تنفيذ البرنامجين التدريبيين لهم سوف تطلق الوزارة المبادرة وتعلن عن إمكانية التسجيل والشروط قريباً.



وتنظم وزارة الإنتاج الحربى بالتعــاون مع شركـــة جنــرال إليكتريــك الرقميـــة "General Electric Digital" وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN"، الخميس الموافق 24 الجاري،برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤتمراً صحفياً للإطلاق الرسمي للمبادرة المصـرية لإعـداد كـوادر رقمنـة الصناعــة، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وهم: الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وسيقام المؤتمر بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، حيث تستهدف هذه المبادرة تدريب عدد (١٠٠٠) مهندس مصري كعملية تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تجهيز مجموعة من المعامل وإعداد المدربين القادرين علي تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة مستقبلاً.

وخلال إطلاق المبادرة تقام جلسة نقاشية بحضور عدد من المتخصصين حول التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.