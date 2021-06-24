صبحي يبحث التصور النهائي للمشروعات الاستثمارية بستاد القاهرة الدولي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء مجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة من أجل وضع التصور النهائي للمشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها داخل الهيئة ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ، واللواء علي درويش رئيس هيئة الاستاد ، والدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور الرياضي .

وتناول الاجتماع ، مناقشة تطوير نادي الزهور الملحق بالاستاد وكيفية استغلال كافة المساحات به ، واستعراض أخر التطورات الخاصة بالمشروعات المقترحة المقرر إقامتها وتطويرها بهئية ستاد القاهرة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى للاستاد ، وتنطرق الاجتماع الي جدول أعمال الهيئة .

وبحث وزير الشباب والرياضة كافة المتطلبات الخاصة بسرعة الانتهاء من مخططات المشروعات المقترح إنشائها داخل هيئة ستاد القاهرة والأعمال التنفيذية، مع توفير كافة المخططات التنفيذية اللازمة لتطوير الشكل الجمالي للاستاد ، وحوكمة الأعمال التطويرية.٠

وأكد صبحي أن مجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة الدولي حريص على الحفاظ والتطوير المستمر لكافة مرافق الاستاد للحفاظ على مكانته الدولية كأحد أهم واعرق المنشآت الرياضية فى مصر ، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، وذلك فى ضوء الضوابط والمسارات الخاصة بتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع والمنظومة الرياضية المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وأشاد الوزير بالمجهودات المبذولة والتعاونية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع هيئة استاد القاهرة الدولي ، للنهوض بالمستوي الإنشائي والتطويري للاستاد .

وتشتمل مقترحات التطوير ؛ إنشاء نادي للفروسية، وفندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي ، وتطوير نادي الزهور .