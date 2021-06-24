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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث يفضح علاقة الإخوان بالقاعدة.. ويؤكد: مصر دحرت الإرهاب

احمد عليبة
احمد عليبة

قال   أحمد عليبة الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن  تنظيم الإخوان الإرهابي له علاقة بالتنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، مضيفا:"  جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر التنظيم الأقدم والرافد الأساسي لمختلف التنظيمات الإرهابية في العالم ".


وأضاف أحمد عليبة   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  احمد الطاهري  في برنامجه " 60 دقيقة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"  خلال فترة رئاسة المعزول محمد مرسي إلى مصر كان على تواصل مع أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي ،  أيمن الظواهري خرج من عباءة الإخوان".

 

وتابع احمد عليبة:" الجماعة الإرهابية حاولت توظيف تنظيم داعش الإرهابي في مصر خاصة بعد نجاح ثورة  30 يونيو، وثورة 30 يونيو  كانت صدمة لتنظيم الإخوان ".

 

واكمل احمد عليبة:" تنظيم الإخوان كان يحاول استدعاء وتوجيه التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق إلى مصر من أجل نشر حالة من عدم الاستقرار وتنفيذ عمليات إرهابية في مصر".

 

ولفت احمد عليبة:" التنظيمات الإرهابية لها علاقة ببعض اجهزة الاستخبارات الاقليمية والدولية، ولكن تلك المؤامرات التي كانت تحاك ضد مصر تم افشالها  ومصر  كافحت الإرهاب وانطلقت في معركة التنمية واستعادت دورها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفا:" مصر لعبت أدوار متعددة في مجال مكافحة الإرهاب ودحر العناصر الإرهابية ومصر كان لها إسهام قوي في مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي".

 

أهداف خبيثة لـ الإخوان قبل 30 يونيو

 

ومن جانبه طالب الإعلامي أحمد الطاهري، بتوثيق فترة مرحلة القرار من 30 يونيو 2013 وحتى 3  يوليو2013 ، لأنها مرحلة مشرفة في تاريخ مصر، مضيفا أن التوثيق في غاية الأهمية ولابد منه للأجيال القادمة، كي تكون على علم بأهمية الفداء والتضحية للدولة المصرية وأن الدولة المصرية قادرة على اجتياز أي تحدي".

 

وقال أحمد الطاهري في برنامجه "60 دقيقة" على قناة " إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أقسم بحماية وحفظ أمن واستقرار مصر منذ 30 يونيو 2013

 

وأضاف احمد الطاهري: "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تخللت في الكثير من المؤسسات داخل مصر قبل ثورة 30 يونيو وكانت متواجدة على رأس السلطة ويساندها مشروع مخطط دولي لهدم مصر ومؤسساتها".

 

وأشار أحمد الطاهري إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر رأس الأفعى والتي تستهدف ضرب الدولة الوطنية والتخلص من تيار الوطنية المصرية، وهدم مؤسساتها وطمس هوية الشعوب والعودة بهم إلى الجاهلية المطلقة، كي يتحول الشرق الأوسط لمنطقة من النفايات البشرية".

 

ولفت أحمد الطاهري إلى أن مهمة الإخوان كانت مساواة الدولة الوطنية في المنطقة بالأرض.
 

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