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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تنضم لسباق الهواتف القابلة للطي بثلاثة أجهزة جديدة

هاتف سامسونج galaxy
هاتف سامسونج galaxy z fold 2 5g القابل للطي

أحرزت هونر، تقدما كبيرا كشركة مستقلة حيث أطلقت العلامة التجارية الصينية خلال الأسبوع الماضي، أول سلسلة رئيسية منذ انفصال انفصالها بشكل رسمي عن هواوي، والآن تتجه Honor للمنافسة في مجال جديد.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قامت شركة هونر بتسجيل براءة اختراع لثلاثة أجهزة قابلة للطي، وكشفت التسريبات عن الأسماء التي ستنطلق بها هواتف العلامة التجارية المطوية القادمة وهي: Magic Flip و Magic Fold و Magic Flex.

 

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ولا تعني الأسماء التجارية بالضرورة أن هونر ستطلق ثلاثة هواتف قابلة للطي في نفس الوقت، ولا تقدم جدولًا زمنيًا محددًا للإعلان عن الأجهزة المرتقبة، ولكن من المتوقع أن يتم إطلاقها قريبا.

وكما تضمنت قائمة براءات الاختراع أيضًا ثمانية أسماء أخرى لمنتجات قادمة من هونر، من بينها جهاز توجيه، وسماعات أذن، ومن المحتمل أن تكون سلسلة من الأجهزة اللوحية (TOUCH ، و TAP ، و PAD)، وخدمات مشاركة (SHARE and DROP)، وربما قلم إلكتروني (PEN).

 

هونر تؤكد دعم هواتفها لخدمات جوجل

وخلال الأسبوع الماضي، أكدت شركة هونر أن هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية القادمة ستدعم خدمات جوجل، ومن بينها سلسلة Honor 50 ستأتي بتطبيقات وخدمات الشركة الأمريكية المحرومة منها أجهزة هواوي.

وتأتي تشكيلة هواتف هونر الخمسين، بخدمات جوجل وتتضمن السلسلة ثلاثة طرازات جديدة هي Honor 50 Pro  و Honor 50 و Honor 50 SE.

وتمتاز جميع هواتف سلسلة  Honor 50، مزودة بشاشات عرض بدقة 120 هرتز وكاميرات رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وشحن سريع يصل إلى 100 وات.

ويتم تشغيل هاتفا Honor 50 و 50 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G والذي تستخدمه هونر للمرة الأولى كما تأتي الهواتف أيضاً مقترنة بذاكرة عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت.

ويمتاز هاتف Honor 50 Pro بشاشة منحنية من نوع AMOLED ، بقياس 6.72 بوصة، مقاس 10 بت، وبجودة عرض FHD+، تدعم  معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، ويأتي الإصدار العادي هونر 50، بشاشة منحنية بقياس 6.57 بوصة، وجودة عرض FHD+، تدعم  نفس معدل التحديث.

وجاء هاتفي Honor 50 و Pro، بإعدادات كاميرا خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة، مع اثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو، ويتميز الإصدارين بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Honor 50 series unveiled with 120Hz displays, 108MP cameras and GMS support
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