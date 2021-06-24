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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: الشواطئ مزدحمة بالمواطنين

صدى البلد

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية شهدت اليوم العديد من الافتتاحات، حيث كان وزير العدل متواجد فى المحافظة.


وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن وزيرة التخطيط كان فى المحافظة اليوم مع وزير العدل مبنى فرع الشهر العقاري بمنطقة الدخيلة، موضحًا أن سيارة الشهر العقاري المتنقلة دليل على استمرار عملية التطوير فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وتابع محافظ الإسكندرية، أنه: "تم حل جزء كبير من مشاكل الشهر العقاري في المحافظة والتي سبق مناقشتها مع وزير العدل منذ عدة شهور و لم يتبق إلا مشاكل بسيطة جدا لم تحل ونعمل على حلها حاليا، وكل ما يشغلنا هو خدمة المواطن السكندري.. وننظر إلى المشاكل التي يعاني منها ونعمل على حلها فورا"، مشيرا إلى ان هناك تخطيطا بين وزارات العدل والتخطيط والاتصالات لتقديم الخدمة التكنولوجية الجيدة البسيطة عبر تطبيق على التليفون للمواطن.


وأردف: "نوفر خدمة إمكانية عمل توكيل بالشهر العقاري عن طريق التليفون، وكل ما يقوم به المواطن فقط هو التوجه لاستلامه من مكتب الشر العقاري بالبطاقة الشخصية".

 


وقد افتتح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعدد من  المستشارين، مجمع محاكم الدخيلة ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية بعد تجديدها.


شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المجمع بما يتيحه من خدمات رقمية، فضلاً عن تدشين وحدة إصدار الشهادات عن بُعد؛ والتي تتيح للمتعاملين معها إمكانية الحصول على كافة الشهادات التي تصدر عن المحاكم الاقتصادية بمختلف المحافظات.


كما افتتح وزير العدل  مكتب شهر عقاري وتوثيق الدخيلة المميكن، وفرع التوثيق المميز بمجمع " تيفولي دوم بوليفار " بسيدي جابر؛ الذى يقدم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين الذين سبق لهم حجز موعد عن طريق تطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف الذكية، ويقدم الفرع خدمات التوثيق من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك نظير مقابل مادي عن تكلفة الأعمال المميزة المقدمة لهم .


وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة  هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.

وكشف أن الإسكندرية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، و الشواطئ بها عدد كبير من المواطنين.
 

محافظ الاسكندرية الشواطئ محافظة الاسكندرية

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