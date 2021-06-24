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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخضري: نطالب وزارة قطاع الأعمال بمناقشة العرض الأوكراني بجدية..فيديو

الحديد والصلب
الحديد والصلب

قال خالد الخضري، وكيل شركة “فاش ماش” الأوكرانية، أن العرض الأوكراني يتضمن تشغيل “النصر للمطروقات” و"النصر للكوك".

 

وأضاف الخضري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” أنه نطالب وزارة قطاع الأعمال بمناقشة العرض الأوكراني بجدية. 

 

قال الدكتور نادر رياض،  رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، أن أن شركة الحديد والصلب كانت  تحتاج إلى تطوير وليس تصفية .

 

وأضاف رياض  أن شركة الحديد والصلب هي الشركة الوحيدة التى تنتج ألواح الصاج البارد، مؤكدا أن  أسعار الحديد زادت 60% بعد تصفية شركة الحديد والصلب . 

 

وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، الكهرباء والطاقة هي المحرك للنشاط الصناعي، مؤكدا أن الدول المتقدمة تقدم دعم للصناعات المختلفة .

 

 

أشار رياض إلى أن الدولة تعلم أهمية الصناعة، مؤكدا انها توفر لها كل سبل الإنطلاق،  فالعنصر البشري هام في الصناعة وبه يبدء النجاح وبدونه ندخل دائرة الفشل.

 

التقي المهندس محمد السويدي- رئيس اتحاد الصناعات المصرية- بكل من يان ملينهوف – مدير اكاديمية شركة DMG MORI الالمانية، ومحمود عادل- نائب مدير الشركة ومديرالمكتب الاقليمي بأفريقيا والشرق الاوسط، وتناول القاء مناقشة سبل التعاون بين الاتحاد والشركة، وكيفية التعاون مع رجال الصناعة الذين لهم مبادرات خاصة بدعم واصلاح التعليم الفني والتدريب المهني.

واستعرض المهندس محمد السويدي بعض النماذج التي يرعاها القطاع الخاص لاصلاح منظومة التعليم الفني، والمتمثلة في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي حققت نجاحا كبيرا في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني واكساب الطلبة المهارات الفنية والعملية والحياتية اللازمة لسوق العمل، مما يسهل انتقالهم لسوق العمل والحصول علي فرص وظيفية فور انتهائهم من الدراسة.

وأكد السويدي أهمية تطوير مدرسة او اكثر من مدارس التكنولوجيا الطبيقية لتصبح مركز تميز في تخصص ال CNC، وضرورة تضافر الجهود للوصول الي انشاء اكبر عدد من هذه المراكز في انحاء الجمهورية، واضح ان المدارس التي يستهدف تطويرها كمرتكز تميز ستتكمن من تقديم دورات تدريبية في مجال ال CNC بخلاف دورها في التعليم النظامي، وسيتم تأهيل كوادرها للقيام بهذا الدور ولتدريب المدربين الاخرين.

 

ومن جانبه اكد يان ملينهوف علي اهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم التعليم الفني، مؤكدا ان نظام التعليم الفني في المانيا قائم علي مشاركة القطاع الخاص واتاحة الفرص التدريبية المختلفة للطلاب.

 

العرض الأوكراني فاش ماش وزارة قطاع الاعمال الحديد والصلب التكنولوجيا التطبيقية

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