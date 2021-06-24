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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غلق المواقع الإباحية بمصر.. تامر أمين يوجه رسالة مهمة للمسئولين

تامر أمين
تامر أمين

طالب الإعلامي تامر أمين، المسئولين فى وزارة الاتصالات بغلق المواقع الإباحية، وذلك للحفاظ على الشباب، موضحا أن السوشيال ميديا بها أشياء خطيرة على المواطنين، والجميع شاهد ما كانت تقدمه فتيات التيك توك خلال الفترة الماضية.


وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه تواصل منذ فترة مع وزارة الاتصالات و أكدوا له أن غلق المواقع الإباحية يتكلف الكثير، متسائلا : “ هل هذه المشكلة لا تزال قائمة أم يمكننا أن نغلق المواقع فى هذه الفترة".


ولفت تامر أمين  إلى أن هناك بعض الدول العربية قامت بغلق تلك المواقع، وفى حين رغبة المواطنين الدخول على تلك المواقف تأتى رسالة بأنها مغلقة، وطالب تامر أمين، بعدم ترك الشباب لـ تلك المخاطر.
 

وتقدم النائب، أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه  لوزير الاتصالات ، بشأن غلق المواقع الإباحية المفتوحة على جميع المنصات فى مصر.

 

وأوضح" دياب" في طلب الإحاطة الذي تقدم به أن هذه المواقع ليس لها أي هدف يذكر، سوى أنها تعمل على تدمير عقول الشباب بشكل خاص ، والأسر بشكل عام، مطالبا بغلق هذه المواقع ، والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية ، والقيم الأخلاقية ، وكذا الاجتماعية.

يطالب بوجود آلية لحجب تلك المواقع
 

واستنكر أمين اقتصادية النواب عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع، متسائلا كيف استطاعت بعض الدول العربية حجب تلك المواقع؟

وأشار" دياب " إلى أن إدمان الشباب للمواقع الإباحية ، يعد من المشاكل الصعبة التي تواجه  المجتمع، ولابد من الوقوف على الأسباب الحقيقة لهذه المشكلة، لإيجاد حلول مثلى وفعالة ، لافتا إلى  أن الأفراد الذين يعانون من إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية يجدون حرجًا بالغًا في الاعتراف بذلك للأقارب ، كما يجدون صعوبة شديدة في طلب العلاج من الأطباء المختصين خوفًا من معرفة أي شخص بذلك.

وأكد أمين اقتصادية النواب أن إدمان الأفلام الإباحية ليس مجرد تسلية كما يعتقد البعض،  لكنه بمثابة آفة مرض يتطلب وقفة جدية للتعامل معه ومحاولة الحصول على العلاج المناسب، حيث يعد إدمان المواقع الإباحية من العقبات الخطيرة التي تدمر حياة الشباب، لاسيما في مرحلة المراهقة.

 

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