أهالي قرية شبرا قاص بالغربية يطالبون بسرعة افتتاح المستشفى الجديد و توفير طاقم طبى

سادت حالة من الغضب والاستياء لدى أهالي قرية شبرا قاص فى مركز السنطة التابع لمحافظة الغربية، بسبب عدم افتتاح المستشفى الجديد.

ويقول المواطن حسين أحمد ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعاني من عدم افتتاح المستشفى الجديدة بشبرا قاص حيث أنها متكاملة الأجهزة الطبية وينقصها الطاقم الطبي ، ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان".

وأضاف أن عدم تشغيل المستشفى يجعل المرضى يلجئون للسفر إلى القرى المحيطة التي يتوفر بها أطباء أو إلى المحافظة، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيع أهل القرية تحملها.



وتابع: “للأسف الشديد المستشفى لا يوجد به طبيب بشرى، ولا قدر الله أي مواطن عنده حالة وفاة ميعرفش يطلع تصريح بالدفن لازم يروح وحدة صحة شندلات أو الجميزة حتى يتم استخراج تصريح بالدفن أو إحضار الطبيب البشرى من الجميزة أو شندلات الى مستشفى ميت حواى حتى يتم استخراج تصريح الدفن، وبعد ذلك يذهب أهل المتوفى للتوقيع على شهادة الوفاة من وحدة الجميزة أو شندلات”.



وناشد المسئولين التدخل لسرعة افتتاح المستشفى الجديد وتوفير الطاقم الطبي اللازم لعلاج المواطنين المرضى فى كل الأوقات، حيث إن المرض لا يعرف وقتا محددا.



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