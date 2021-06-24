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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية شبرا قاص بالغربية يطالبون بسرعة افتتاح المستشفى الجديد و توفير طاقم طبى

صدى البلد

سادت حالة من الغضب والاستياء لدى أهالي قرية شبرا قاص فى مركز السنطة التابع لمحافظة الغربية، بسبب عدم   افتتاح المستشفى الجديد.

ويقول المواطن  حسين  أحمد ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعاني من عدم افتتاح المستشفى الجديدة بشبرا قاص حيث أنها متكاملة الأجهزة الطبية وينقصها الطاقم الطبي ، ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان".

وأضاف أن عدم تشغيل المستشفى يجعل المرضى يلجئون للسفر إلى القرى المحيطة التي يتوفر بها أطباء أو إلى المحافظة، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيع أهل القرية تحملها.
 
وتابع: “للأسف الشديد المستشفى لا يوجد به طبيب بشرى، ولا قدر الله أي مواطن عنده حالة وفاة ميعرفش يطلع تصريح بالدفن لازم يروح وحدة صحة شندلات أو الجميزة حتى يتم استخراج تصريح بالدفن أو إحضار الطبيب البشرى من الجميزة أو شندلات الى مستشفى ميت حواى حتى يتم  استخراج تصريح الدفن، وبعد ذلك يذهب أهل المتوفى للتوقيع على شهادة الوفاة من وحدة الجميزة أو شندلات”.
 

وناشد المسئولين التدخل لسرعة افتتاح المستشفى الجديد وتوفير الطاقم الطبي اللازم لعلاج المواطنين المرضى فى كل الأوقات، حيث إن المرض لا يعرف وقتا محددا.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

السنطة قرية شبرا قاص الغربية الجميزة شندلات وزارة الصحة

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