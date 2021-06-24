مدير عام الجونة يزور سيراميكا كليوباترا قبل لقاء الدورى

حرص محمد الحصري مدير عام نادي الجونة، على زيارة فريق سيراميكا كليوباترا فور وصوله قبل مواجهة الفريقين مساء غد الجمعة على ملعب خالد بشارة بالجونة.



واطمأن الحصري على كافة الأمور لفريق سيراميكا كليوباترا، وكان في استقباله معتز البطاوي المدير الرياضي لفريق سيراميكا كليوباترا الذي وجه الشكر لمدير الكرة في الجونة، على توفير كافة سُبل الراحة لفريق سيراميكا كليوباترا.

قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة

أعلن ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الجونة، في الخامسة مساء الجمعة ، على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة، بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة سيراميكا كليوباترا 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض

خط الدفاع: أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار.

خط الوسط: ضياء قنديل- رجب عمران - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد توني - عاشور الأدهم- محمود نبيل

خط الهجوم: ميدو جابر - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.