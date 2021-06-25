إنفينيتي تكشف النقاب عن QX60 موديل 2022 الجديدة| صور

كشفت شركة إنفينيتي اليابانية التي تعد واحدة من أذرع شركة نسيان العريقة، عن نسختها QX60 موديل 2022، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وتمتعت السيارة بالعديد من اللمسات القوية، مع باقة من عناصر الرفاهية سواء كانت داخلية أو خاصة بالتصميم الخارجي.

المواصفات الفنية لـ انفينيتي QX60 موديل 2022

زودت السيارة انفينيتي QX60 موديل 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات من طراز V6، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 295 حصان، كع عزم أقصى للدوران يبلغ 366 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 نقلات.

تعتمد السيارة انفينيتي QX60 موديل 2022 على منظومة الدفع الأمامي للعجلات و ذلك للنسخ القياسية، أما عن الطرازات الأعلى تجهيزًا فهي تعتمد على منظومة الدفع الكلي AWD، مع إمكانية سحب خلفي لحمولة تصل 2.722 كيلوجرام.

ترتكز السيارة انفينيتي QX60 موديل 2022 على عجلات رياضية مدعوم بـ جنوط معدني أنيقة تجمع بين اللون الأسود و الفضي، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع تمحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مصابيح أمامية حادة، وفتحات هوائية على جانبي الصادم الأمامي.

كما دعمت أيضا انفينيتي QX60 موديل 2022 بأقواس نصف دائرية تزين أعلى الإطارات، مع عواكس ضوئية، إضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات شرائط LED ضوئية، وأقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف الذي تمتع بإطلالة سوداء، إلى جانب زعنفة القرش الخلفية، مع مصابيح انسيابية.

ظهرت المقصورة الداخلية للسيارة انفينيتي QX60 موديل 2022 بإطلالة فاخرة، حيث اعتمد على كسوة داخلية من الجلد الفاخر، ومقود حركة متعدد المهام، مع شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 12.3، إلى جانب شاشة عرض البيانات على الزجاج الأمامي يبلغ قياسها 10.8 بوصة، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية قياسها 12.3 بوصة.

تقدم من الداخل أيضا بالعديد من اللمسات الفنية مثل مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، و فرامل يد كهربائية، مع عدة أنظمة عالية مثل التشغيل الذاتي بدون سائق، والتوجيه الأوتوماتيكي، وحزمة أخرى من برامج التحكم والرفاهية.