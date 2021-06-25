شركات السياحة توضح موقف عودة رحلات العمرة للمصريين

قال ايهاب عبدالعال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق ،أن حتى الآن لاتوجد اى قرارات بشأن عودة رحلات العمرة ، مؤكدا أن القرار ليس تجاريا ، ويتعلق بصحة قرابة 110 دولة اسلامية حول العالم ، و المملكة تضع ذلك فى الاعتبار .

توقع عبدالعال عبر تصريح لـ"صدى البلد" ، أن أكتوبر القادم سيكون هناك تقيم ومراجعة للموقف الوبائي من قبل الجانب السعودى ، وبناء عليه تتخذ المملكة قراراها ، سواء فتح باب العمرة للقادمين من خارجها أوعدمة ، وهو قرار تقيم استراتيجي .

أشار عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق الي ، أن موقف الشركات السياحية فى حالة صعبة ، نتيجة توقف رحلات الحج والعمرة ، ولاتوجد تسهيلات قوية تسند القطاع ، مجرد فقط اعانات للعاملين بشركات السياحة ، ولكن كنا نطمح بوقف الالتزامات الواقعة على الشركات مؤقتا خلال مرحلة الازمة .

110 دولة اسلامية

تابع حديثة قائلا : أن معظم الدول شبه مغلقة لمطارتها ، تخوفا من فيروس كورونا ، وتضع شروطا وضوابط للحد من انتشار الفيروس ، ومن حق المملكة ان تخشي على مواطنيها والوافدين اليها ، معلل ذلك بأن حال عودة العمرة ، ستكون مفتوحة لـ 110 دولة اسلامية حول العالم .

استكمل : دول جنوب شرق اسيا ، خاصة الهند التى توفد للسعودية تخطي الـ 800 الف مسلم ، والذى يوجد بها تحور للفيروس ، قائلا : لايمكن فتح العمرة لدول و حرمان دول أخري ، وهو قرار صائب من المملكة ويحترم لمحافظتها على 110 دولة اسلامية حتى لاتصبح بؤرة مرض .

اكد ان شركات السياحة مستعدة وعلى اتم الجاهزية حال فتح المملكة السعودية ، رحلات الحج و العمرة مرة أخري ، مشيرا الى أن الجميع متعطش لعودتها .

يذكر أن أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعداد كافة الوكالات بالمسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، بإطلاق خطة الرئاسة لموسم الحج ومبادراتها، وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية والتدابير الوقائية التي تقوم عليها الرئاسة العامة والجهات المشاركة بالحرمين الشريفين .

واستعراض الاستعدادات لندوة جهود السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا ، جاء خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاستشاري للاستعداد لموسم الحج لهذا العام 1442.