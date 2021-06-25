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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

فلاحوا جمعية ابنوب باسيوط يناشدون المسئولين صرف حصصهم فى الأسمدة الزراعية

صدى البلد

أستغاث أهالى مركز ومدينة ابنوب التابعه لمحافظة اسيوط ، بسبب نقص كبير فى حصص الأسمدة الزراعية المخصصة للجمعيات الزراعية فى ابنوب

ويقول يسرى عبد العزيز  فى شكواه لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إننا نعانى من نقص كبير فى حصص الأسمدة الزراعية المخصصة للجمعيات الزراعية فى ابنوب .

وأضاف : جمعية ابنوب لم يصل إليها إلى جرار واحد فقط حمولته 50 طن فقط فى حين ان جمعية ابنوب فيها اكبر عدد حيازات زراعية تصل لحوالى 7000 حيازة زاعية وأدى ذلك إلى تجمع الكثير من الفلاحين أمام جمعية ابنوب لصرف حصصهم من الأسمدة الزراعية ولكن موظفوا الجمعية رفضوا التوزيع خشيه حدوث مشاكل كبيرة.

وأوضح : وعلى العلم من تحتاج جمعية ابنوب على الأقل حوالى 10 جرارات كاملة اى 500 طن من الأسمدة حتى يأخذ الفلاحين حصتهم من الأسمدة.
مناشد المسئولين رفع المعاناه عن فلاحين جمعية ابنوب بصرف حصصهم فى الأسمدة الزراعية .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

خدمة بين الناس معاناة

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