فلاحوا جمعية ابنوب باسيوط يناشدون المسئولين صرف حصصهم فى الأسمدة الزراعية

أستغاث أهالى مركز ومدينة ابنوب التابعه لمحافظة اسيوط ، بسبب نقص كبير فى حصص الأسمدة الزراعية المخصصة للجمعيات الزراعية فى ابنوب

ويقول يسرى عبد العزيز فى شكواه لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إننا نعانى من نقص كبير فى حصص الأسمدة الزراعية المخصصة للجمعيات الزراعية فى ابنوب .

وأضاف : جمعية ابنوب لم يصل إليها إلى جرار واحد فقط حمولته 50 طن فقط فى حين ان جمعية ابنوب فيها اكبر عدد حيازات زراعية تصل لحوالى 7000 حيازة زاعية وأدى ذلك إلى تجمع الكثير من الفلاحين أمام جمعية ابنوب لصرف حصصهم من الأسمدة الزراعية ولكن موظفوا الجمعية رفضوا التوزيع خشيه حدوث مشاكل كبيرة.

وأوضح : وعلى العلم من تحتاج جمعية ابنوب على الأقل حوالى 10 جرارات كاملة اى 500 طن من الأسمدة حتى يأخذ الفلاحين حصتهم من الأسمدة.

مناشد المسئولين رفع المعاناه عن فلاحين جمعية ابنوب بصرف حصصهم فى الأسمدة الزراعية .

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