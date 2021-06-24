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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التجارة والصناعة الروسي: مهتمون بإطلاق إنتاج سيارات روسية في مصر

مصر - روسيا
مصر - روسيا

 أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف أن روسيا مهتمة بإطلاق إنتاج سيارات روسية في مصر. 


وأوضح مانتوروف - خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية المصرية - أن بلاده ملتزمة بتوسيع الشراكة الصناعية في صناعة السيارات، مشيرا إلى أنه من المهم التحدث ليس فقط عن توريد المعدات الجاهزة، ولكن أيضا عن التجميع الصناعي للسيارات الروسية في مصر.

بناء السفن


وأضاف الوزير الروسي - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - أن روسيا ومصر تناقشان مشاريع مشتركة في مجال بناء السفن، مضيفا أن الشركات الروسية تناقش مع نظيرتها المصرية قائمة طويلة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك تحديث أحواض بناء السفن والبناء المشترك لسفن الصيد، والناقلات، بالإضافة إلى القاطرات والأرصفة العائمة.

وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف مصر اللجنة الحكومية الروسية المصرية السيارات

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