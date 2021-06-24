5.4 مليون مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال شهر مايو

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أنها حققت مبيعات بقيمة 5.42 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي.

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وقالت الشركة، اليوم الخميس، إن مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال شهر مايو تضمنت في: خام حديد عالي المنجنيز (ناتج جبل)، وطفلة خضراء، وخردة متنوعة، وحجر جيري، ودلوميت 5/15.



وحول زيادة وفد شركة فاز ماش الأوكرانية لمناجم الواحات البحرية، أوضحت، أنه تم تحديد الموقع المناسب لوضع معدات وحدة التجربة النصف صناعية وتم الاتفاق من الجانبين على الموقع على أن يتم الانتهاء من تجهيزه قبل شهر سبتمبر 2021 تمهيداً لاستلام المعدات.



تابعت : أنها سلمت لشركة فاز ماش بيانات المناجم نسختين مرقمنة تمهيداً للبدء في تجهيز البيانات الجيولوجية وتحديد موقع أخذ العينات من منجم غرابي وموفاة الشركة خلال 15 يوم عمل.



أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، شركة منقسمة ناشئة عن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إلى شركتين "قاسمة ومنقسمة".



وتم قيد الحديد والصلب للمناجم برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 195,374 مليون جنيه، موزعاً على عدد 976,872 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).



وتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من نهاية جلسة تداول 27 مايو 2021.