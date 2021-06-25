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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية بلكيم يستغيثون من تلوث مصرف سماتاي وتعريض صحتهم للخطر .. صور

صدى البلد

شكاوى عديدة تقدم بها أهالي قرية بلكيم بمركز السنطة في محافظة الغربية  بسبب تراكم أكوام القمامة في مصرف سماتاي الذى يعرض صحة الأهالي الى خطر الإصابة بالأمراض .

ويقول المواطن شكر عبد العزيز شكر فى شكواه لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إننا نعانى من مرور مصرف سماتاي وسط السكن الخاص بالقرية وتحوله إلى بؤرة للتلوث وإصابة المواطنين بالأمراض، حيث تنبعث من مصرف سماتاي الروائح الكريهة والغازات المسرطنة التي تتسبب في انتشار الأمراض كما تؤثر سلبًا على المرضى مرتادي الوحدة الصحية خاصة مرضى الأمراض الصدرية.

وأضاف : “وجهنا بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين بهندسة الصرف بمدينة السنطة التابعة لوزارة الري ومجلس المدينة وقام بالمعاينة مهندسين تابعين للوحدة الذين أكدوا على ضرورة تغطية مصرف سماتاي وللأسف لم يتم ذلك ولم يتم تطهيره من قبل الهندسة ولم يستجب مسئوليها لصرخة الأهالي”.

وأشار : " نعانى من الروائح الكريهة وانتشار القمامة بشكل يمكن أن يسبب العديد من الأمراض بل وصل الأمر إلى أن المواطنين يتأذون من الرائحة عند دخول الوحدة الصحية التي أمامها تراكمت القمامة والحيوانات النافقة بشكل كثيف للغاية التي تقع أمام مصرف سماتاي نناشد المسئولين على سرعة تطهيره وتغطيته".


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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قرية بلكيم السنطة الغربية القمامة مصرف سماتاي وزارة الرى

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