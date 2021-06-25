حوادث مأساوية .. مقتل سيدة على يد عشيقها بالإسماعيلية.. ومصرع وإصابة 27 في محافظات متفرقة

أبرز حوادث اليوم :

إصابة 21 شخصا في انقلاب سيارة بـ كفر الشيخ

غرق طالب ومحامي بمياه النيل في الدقهلية والقليوبية

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مقتل سيدة علي يد عشيقها بالإسماعيلية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

تناول موقع " صدى البلد " على مدار اليوم عدد كبير من حوادث وقعت في المحافظات التى تصدرت عناوينها الصفحة الرئيسية للموقع.

وتنوعت الحوادث ما بين حوادث مرورية وجرائم قتل وغرق وغيرها نستعرضها فيما يلي :

البداية من كفر الشيخ حيث أصيب 21 شخصاً في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري الحماد التابع لقرية الشهابية، بمركز بلطيم.

ووجه اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، بسرعة نقل المصابين وإسعافهم وعلاجهم ، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، من جراء انقلاب سيارة بهم بالقرب من كوبري الحماد التابع لقرية الشهابية، على الطريق الدولي الساحلي.

وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ، لنقل المصابين لمستشفى البرلس المركزي، وتم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى والمستشفيات المجاورة.

ومن كفر الشيخ للمنصورة حيث لقى طالب مصرعه غرقا بإحدى قرى محافظة الدقهلية ، حيث ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية من مركز شرطة المنصورة يفيد بورد اشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل المارة أمام قرية " الخيارية " دائرة المركز .



بانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثمان وبالفحص ومناظرته تبين أن الجثمان لطالب يدعى أحمد محمد أحمد ١٦ طالب بالصف الثاني الثانوي ، ومقيم قرية " الخيارية " دائرة المركز يرتدى ملابسه الداخلية وعثر علي باقي ملابسه علي الشاطئ ٠٠ ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وتم نقله إلى منزل ذويه .



بسؤال والده قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه نهر النيل ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .





ومن الغرق لحادث سير ، حيث أصيب 3 أشخاص، في حادث سير، وقع، صباح اليوم الخميس، إثر تصادم «توكتوك» بسيارة ملاكي، بطريق «القاهرة أسيوط» الزراعي، قبل قرية «بني عدي» التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم «توكتوك» بسيارة ملاكي، بطريق «القاهرة أسيوط» الزراعي، قبل قرية «بني عدي» التابعة لمركز ناصر.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص، هم: سمير نسيم سعد، ٥٢ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وبراوس فوزي ملوكة، ٢١ سنة، عامل، مصابًا بجروح و كدمات متفرقة، وعوض فوزي ملوكة، ١٩ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة.

ومن حادث السير الى شياطين البشر ، حيث ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام القبض علي عاطل لاتهامه بقتل سيدة في العشرينيات من العمر ومحاولة التخلص من جثمانها.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد القبض علي شاب مقيم بقرية أبو عطوة بدائرة مركز الإسماعيلية لاتهامه بقتل "عشيقته".



وقالت المصادر إن خلافاً نشب بين المتهم والمجني عليها وتدعي رضا.م.م في شقته السكنية اعتدي عليها بالضرب مما أدي إلي وفاتها في الحال.



واعترف المتهم بمحاولته التخلص من الجثمان فقام بوضعها في "كفن" ووضعها في ثلاجة خاصة بالأسماك لحين إتاحة فرصة للتخلص منها ودفنها.



وتحفظت الشرطة علي جثمان المجني عليها، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وبيان سبب الوفاة.

ومن الاسماعيلية للقليوبية ، حيث لقى محامى مصرعه غرقا في ترعة بـ شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بينما نجا خفير نظامى إثر سقوطهما بدراجة نارية فى الترعة وخرج الثانى من المياه باصابات خفيفة، وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال الجثة ونقها الى مستشفى شبين القناطر العام.

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تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد تلقى بلاغ بسقوط دراجة نارية يستقلها شخصان فى ترعة بناحية كفر الور دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

انتقل على الفور المقدم محمد شديد رئيس مباحث المركز والرائد حسام الحسينى معاون المباحث وقوات الانقاذ وتبين سقوط دراجة نارية يستقلها محامى يدعى " محمود س م "28 سنه و " محمود م ا "41 سنة خفير نظامى ولقى الاول مصرعة بينما نجا الثانى وبة اصابات طفيفة من جراء سقوط الدراجة النارية وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما لقى زوجين مصرعهما فى حادث تصادم على طريق كفر شكر – بنها السريع بمحافظة القليوبية حيث اصطدمت بهم سيارة مسرعة اثناء استقلالهم دراجة بخارية في كفر شكر تم نقل الجثث الى مستشفى كفر شكر وتولت النيابة التحقيق.

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وتبين من المعاينة مصرع زوجين يستقلون دراجة بخارية اثر اصطدام بهم سيارة مسرعة عند قرية كفر عامر على الطريق كفر شكر وفرت هاربة عقب وقوع الحادث.

ومن القليوبية للشرقية ، لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، قبل في حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل بالطريق الدائري الإقليمي، بالقُرب من نزلة الطريق الأوسطي بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي بمحافظة الشرقية.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من الدكتور أيمن مطر، حكمدار مديرية أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس ، بوصول شخصين، مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وجثة لشخص ثالث.