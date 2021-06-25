عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على آخر أنشطة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. وتفاصيل المشاركة بها

البحث العلمى
البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عدد من الأنشطة لا التي تقدمها للباحثين المصريين بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية ، لتوفير كافة سبل الدعم والتطور.

فقد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم المجرية عن قبول مقترحات بحثية Mobility)) للأعوام 2022-2023  وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب المجرى طبقا للشروط والبنود التالية:

- تُقبل المقترحات في كافة مجالات العلوم
يسرى هذا الاتفاق لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 150 ألف جنيه سنويا،  وعلى السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي:

http://submission.asrt.sci.eg/

 

- لن يتم قبول أي أوراق ترد بغير الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه

- وقد تم مد فترة التقديم ل 31 يوليو 2021، للمزيد
http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/mobility-projects-2/?lang=ar


بينما اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع هيئة فولبرايت مصر تم تعديل آخر موعد للتقديم على البرامج التالية:

- برنامج الطلاب المصريين 3 يوليو 2021

- برنامج المعلم المساعد للغة الأجنبية 13 يوليو  2021

ولمزيد من المعلومات عبر الرابط التالي:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/fullbright/?lang=ar

 

وكانت قد أعلنت الأكاديمية مؤشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار لشهر يونيو 2021
والذي شهد 40,36% ارتفاع فى معدلات الإقبال على أقسام العلوم الأساسية بكليات العلوم في الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2020-2021، حيث ارتفع اجمالي عدد الطلاب المقبولين في قسمي الفيزياء والرياضيات بنسبة 40,36% مقارنة بالعام الجامعي 2019-2020. 
كما تقدمت مصر أربع مراكز فى مؤشر النشر العلمى الدولي طبقا لتقرير سيماجو(Scimago) واحتلت المرتبة 30 لأول مرة. 
وصرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي أن ذلك يرجع إلى الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم البحوث الأساسية وكليات العلوم الحكومية مثل مبادرات Science Up ومبادرة تدويل المجلات المحلية بأكاديمية البحث العلمى، ومنح دعم البحوث الأساسية ومراكز التميز العلمي بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتبنى المجلس الأعلى للجامعات سياسات تحفيزية وتوعوية بأهمية تخصصات العلوم الأساسية واستحداث العديد من البرامج البينية والمزدوجة مع تخصصات أخرى مثل رياضيات/إحصاء – رياضيات/فيزياء – رياضيات/علوم حاسب – رياضيات/فلك- إحصاء/علوم الحاسب – صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة – رياضة/فيزياء، كيمياء/فيزياء – فيزياء/علوم الحاسب – الفيزياء الهندسية – الفيزياء التطبيقية وغيرها من التخصصات المشتركة اللازمة لبناء جيل قادر على مواكبة التكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل .

txt

أحدث تحرك من التعليم بشأن مشروع تدريب 100 ألف طالب مصري.. سجل من هنا

كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية وشبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC عن تنظيم الأكاديمية الوطنية للعلوم والفنون والآداب ببنين ANSALB بالإشتراك مع الأكاديمية الملكية لعلوم ما وراء البحار ببلجيكا ARSOM ، المؤتمر الدولي بعنوان “الطاقة المستدامة لأفريقيا” خلال الفترة من 8 – 11 نوفمبر 2021 بدولة بنين.

واوضحت أنه سيتم تنظيم المؤتمر بحيث يمكن للمتحدثين والمشاركين الذين لن يتمكنوا من السفر إلى دولة بنين نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد أن يشاركوا في الإجتماع وعمل العروض التقديمية والمناقشات من خلال الإجتماع الإفتراضي عبر الفيديو كونفرانس.

ولمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/conference/?lang=ar

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي البحث العلمي والتكنولوجيا العلوم النشر العلمى الدولي

ترشيحاتنا

محمد فضل يتغزل في موسمياني ويكشف عن التشكيل الأنسب لـ الأهلي أمام الترجي

أكثر الأدعية استجابة يوم الجمعة قبل المغرب

خطوة جديدة لـ سبيس إكس.. 3 أقمار صناعية لإنقاذ الأرض

الاتحاد الأوروبي يطلب من المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات لتمويل اللاجئين السوريين في تركيا

البرلمان يناقش قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي" بعد غدا

تفاهة.. القبض على بطل فيلم "بلية ودماغه العالية" لاتجاره فى المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

تفاهة.. القبض على بطل فيلم "بلية ودماغه العالية" لاتجاره فى المخدرات

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

فيديو .. دنيا سمير غانم تتوجه بالشكر لمن ساندها فى أزمتها وتكشف عن وصية والدها

زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف..الغندور يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ ساسي

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ