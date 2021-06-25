لمحبي الـ هاتشباك .. مواصفات و أسعار سوزوكي سويفت 2021| صور

استطاعت إصدارات الـ هاتشباك أن تجذب فئة كبيرة من الشباب، نسبة إلى العديد من المقاومات مثل سهولة الحركة و الاصطفاف، و تعد النسخة سوزوكي سويفت واحدة من الطرازات التي تشارك داخل السوق المصري بقوة حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات، بالإضافة إلى الاطلالة الخارجية لـ موديلات 2021 بعد أن قدمت فئة جديدة.

القياسات الهيكلية و التصميم الخارجي لـ سوزوكي سويفت 2021

تقدم السيارة سوزوكي سويفت 2021 بنسبة طول بلغت 3840 مم، و عرض يقدر بـ 1735 مم، مع 1495 مم للارتفاع، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 265 لتر، بالإضافة إلى عجلات رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة مدعومة بـ جنوط معدنية ذلت تصميم هندسي متعدد الأضلاع.

مواصفات محرك سوزوكي سويفت 2021

تستمد السيارة سوزوكي سويفت 2021 قوتها من محرك 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة 82 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات، يجعلها تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية.

و تصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سويفت 2021 نحو 180 كيلومتر في الساعة، بينما يبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.2 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، مع خزان وقود بسعة 37 لتر.

وسائل الأمان داخل السيارة سوزوكي سويفت 2021

دعمت السيارة سوزوكي سويفت 2021 بالعديد من وسائل الأمن و السلامة حيث تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS لحماية السائق و المقعد الأمامي، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD للفرامل، و نظام دعم الفرامل BA.

بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و زجاج كهربائي، و كماليات اخرى مثل زر تفعيل و إيقاف المحرك، و مقود حركة مالتي فانكشن، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة، إلى جانب نظام صوتي و ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، و USB، بلوتوث.

أسعار فئات سوزوكي سويفت 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 209,500 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 A/T / FULL OPTION محرك 1200 سي سي بسعر 218,500 جنيه.

الفئة الثالثة فيس ليفت أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 220 ألف جنيه.