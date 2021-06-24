أخبار الفن.. جلسة تصوير جديدة للفنانة علا غانم..تطور جديد في حالة دلال عبد العزيز

نشر قسم الفن، عددًا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

بإطلالة سوداء.. جلسة تصوير جديدة للفنانة علا غانم| صور

خضعت الفنانة علا غانم لجلسة تصوير جديدة بعد عودتها من امريكا وظهرت فيها بإطلالة سوداء اظهرت جمالها.

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

نفى مصدر مقرب من الفنانة الشهيرة دلال عبد العزيز لـ صدى البلد مغادراتها العناية المركزة التى تمكث بها في أحد مستشفيات القاهرة منذ فترة.

منة فضالي تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

أعلنت الفنانة منة فضالي عن حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الأمارات العربية المتحد، من خلال حسابها على فيسبوك.

وائل الفشنى : أرفض تسجيل القرآن بصوتي لهذا السبب

كشف المطرب وائل الفشنى، خلال حلوله ضيفاً على موقع “صدى البلد” عن سبب رفضه تسجيل القرآن الكريم بصوته.

لن تعرفه.. مشهد نادر لـ أحمد مكي في بداياته| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان أحمد مكي من السيت كوم الشهير "شباب أونلاين" الذي أنتج عام ٢٠١٣.