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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنتهاء صلاحية اللقاحات.. رومانيا تعدم 35 الف جرعة بعد تلقيح 23 ٪ من السكان

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن رئيس لجنة التطعيم الوطنية في رومانيا عن انتهاء صلاحية عشرات الآلاف من جرعات لقاح استرازينكا ومن المحتمل أن يتم إتلافها.

وقال فاليريو جورجيتا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “سيدخلون في إجراءات التدمير” مضيفا “في نهاية الشهر الجاري، انتهت صلاحية 35000 جرعة من لقاح استرازينكا، ربما لن نكون قادرين على استخدامها”.

استرازينكا هي واحدة من أربعة لقاحات مصرح بها يتم تقديمها حاليًا في رومانيا ولكنها واجهت انخفاضًا في الإقبال في البلاد لأكثر من 19 مليونًا، حيث تم تلقيح حوالي 23 ٪ فقط من السكان بالكامل ضد  كوفيد 19.

وفي الأسابيع الأخيرة، انخفضت التطعيمات اليومية بشكل حاد. 

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وفي منتصف شهر مايو، تم إعطاء حوالي 100000 لقاح يوميًا، مقارنة بحوالي 25000 لقاح يوميًا خلال الأسبوع الماضي.

ومنذ أن بدأ الوباء، تم تأكيد أكثر من مليون إصابة بـ  كورونا - كوفيد 19 في رومانيا، وتوفي ما يقرب من 33000 شخص. 

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