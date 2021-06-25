جامعة حلوان تعلن عن دورة تدريبية حول كيفية تحرير وإعداد الأبحاث العلمية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول scientific manuscript formatting & research editing tools تحرير و اعداد الابحاث العلمية الساعة الخامسة مساء حتى العاشرة مساء بنظام الـ"أون لاين" يومي 11 و 12 يوليو 2021.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

كما نوه المركز بأن بدء تلقى طلبات الاشتراك بالدورات التدريبية و ملئ الاستمارات الخاصة بالدورات ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 22-6 عبر الموقع الالكترونى لجامعة حلوان او عبر التقدم للجامعة .

واشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز .

ويتم يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز .

جدير بالذكر انه تفتتح كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض " رؤى " وهو معرض خاص للدارسين بقسم الدراسات الحرة بالكلية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث يفتتح المعرض الأستاذ الدكتور السيد إبراهيم قنديل عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذة الدكتورة أمنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويستعرض المعرض أعمال الدارسين الفنية المختلفة ويأتي هذا من منطلق رعاية الكلية لتنمية وتشجيع المهارات الفنية في المجتمع المصري والوطن العربي والقارة السمراء، ويعرض المعرض أعمال أكثر من (70) دارس وأكثر من (80) عمل ما بين أعمال التصوير والرسم.

ويأتي معرض " رؤى " في وقت مازالت جائحة كورونا تعصف بالعالم، إلا أنها لم تكن لتوقف استمرارية الفن والإبداع والرغبة في تجاوز الأزمة والاستمرار في تأدية رسالة كلية الفنون الجميلة نحو الفن والمجتمع ودعم المواهب وتنمية قدراتهم، حيث تمثل الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك جانباً هاما لإتاحة الفرصة للموهوبين ومحبي الرسم من كافة التخصصات والذين لم يتسنى لهم الالتحاق بالكلية من أجل خوض تجربة الدراسة بالكلية بشكل أكاديمي، ويشرف على القسم نخبة من الأساتذة بالكلية الأم الأعرق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

يفتتح المعرض يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 في تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة العرض الرئيسية بالكلية، ويستمر المعرض حتى يوم الأربعاء الموافق 30-6-2021 ويستقبل الزوار من الساعة 10 ص حتى 12 م مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.