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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيلفى والماضي خلفي.. أحدث ظهور للمطربة فيروز وأبنتها

صدى البلد

نشرت ريما الرحباني عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" صورة لها بصحبة والدتها المطربة الكبيرة فيروز وكتبت:"سيلفي والماضي خلفي".

 ورحب الجمهور بالصور، وعلقوا عليها فرحين :"الماضي والحاضر والمستقبل .. فيروز حاضرة في كل الأزمان "، وكتب أخر:"جارة القمر و ريما الحِِندقٌة، ولايوجد وصف

كورونا

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بفيروس كورونا قبل أن تنفي أسرتها هذه الأنباء لاحقا.

وأصدرت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا صحفيا، قالت فيه "تتداول مجموعات واتساب خبرًا كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلى.".

وأضاف البيان: "هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح".

فيسبوك المطربة الكبيرة فيروز جارة القمر فيروز ريما الرحباني

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