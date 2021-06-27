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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصادية البرلمان تدعو الحكومة للنظر فى إضافة المواليد للبطاقات التموينية .. ونواب: الدعم سيزيد في ظل زيادتهم .. والموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتيح ذلك

بطاقة التموين
بطاقة التموين

نائب: طالبنا الحكومة بضرورة إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين
برلمانى:إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو
نائبة: إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين سياسة تنظر لها الوزارة 

 

أكد عدد من النواب أن  وزارة التموين كانت قد وعدت بأنه سيتم إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين ، وأشاروا إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان رأت أن الحكومة تقوم بحذف وتنقية الفئات غير المستحقة لبطاقات التموين، وبالتالى كان لابد من وجود إجراء موازى بإضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية ، وأوضحوا أن وزارة التموين تقوم بإعداد قاعدة بيانات يتم تنقيتها بشكل جيد ، للتوصل إلى وجود أى خلل فى البطاقات التموينية.

 

فى البداية قال النائب أحمد فرغلى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن اللجنة الاقتصادية طالبت الحكومة بإعادة النظر فى إضافة المواليد للبطاقات التموينية ، خاصه وانه منذ فترة لايتم إضافة المواليد ، فى ظل الازمة الاقتصادية التى يمر بها الشعب المصرى.

وأشار فرغلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان رأت أن الحكومة تقوم بحذف وتنقية الفئات غير المستحقة لبطاقات التموين ، وبالتالى كان لابد من وجود إجراء موازى بإضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: نريد اذا كانت هناك تنقية للبطاقات التموينية ان يتم حذف غير المستحق ، على ان يتم اضافة الفئات المستحقة لبطاقات التموين.

وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن  وزارة التموين كانت قد وعدت بأنه سيتم إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.

وكشف عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الموازنة العامة للعام المالى الجديد ستتيح بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين اعتبارا من أول يوليو المقبل، وتمثل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أهمية كبيرة فى ظل عدم إضافة عدد كبير من المواليد الجدد على بطاقات التموين خلال الفترة الماضية.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن دعم المواد التموينية زاد ولم ينخفض ، فى ظل زيادة عدد المواليد ، وبالتالي كان لابد من إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.

وقالت النائبة مرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن وزير التموين سبق وأن أوضح انه سيتم اضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين ، وكيفية اضافتهم.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين هى سياسة تنظر لها وزارة التموين ، حيث تقوم وزارة التموين بحساب أعداد المواليد ودراستهم بشكل جيد وتنقية بطاقات التموين.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: وزارة التموين تقوم بإعداد قاعدة بيانات يتم تنقيتها بشكل جيد ، للتوصل إلى وجود أى خلل فى البطاقات التموينية.

وكانت قد طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الحكومة بضرورة إعادة النظر في مسألة إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين تلقائيا وبصورة دورية كونها مسألة ملحة وتشغل بال كافة المواطنين.

كما أوصت اللجنة، في تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، بسرعة الانتهاء من التحول الرقمى في جميع وحدات وزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية.

كما طالبت اللجنة أيضا بتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار على السلع تطبيقا لأحكام القانون.

وزارة التموين الحكومة إضافة المواليد الجدد البطاقات التموينية اللجنة الاقتصادية بالبرلمان

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